-Nevenka Dobrić je 9 meseci nosila svog Sinišu, rodila ga je, dojila ga je, odgajala, učila i vaspitavala. One oči malopre koje smo gledali, zlikovci su ugasili. Nikada nikome nisu rekli za Sinišine oči i nikoga nije bilo briga.

-Slavili su to kao veliku pobedu. Očekivali su i nadali se da valjda i mi Srbi bi trebali da se usaglasimo sa njima i zaboravimo te divne oči 12-ogodišnjeg Siniše. Večeras mi je teško da govorim. Govoriću nešto drugačije. Ubijali su nam ljude ne po prvi put, ma koliko ljudi da nam ubijaju, uvek smo mi krivi - poručio je predsednik Vučić na početku obraćanja.