Knežević je u objavi podsetio na pokojnog književnika Marka Vešovića i na nadimak koji je, kako je naveo, Vešović svojevremeno uputio Ivanoviću.

"Pokojni Marko Vešović nazvao je Željka Ivanovića odgovarajućim nadimkom: goveče bez krštenice. A pošto su ’Vijesti’ već kupljene, govečetu je od muke ostalo samo da riče - i tu je kraj svake priče", napisao je Knežević.

Lider DNP-a je potom dodao i ironičan postskriptum, nastavljajući polemiku u istom tonu.

"P. S. Bolje da ga je deda Jeremija, kad se goveče rodilo, prodao za džak crvenih paprika, makar bi napravio dobar ajvar", naveo je Knežević.

Objava predsednika DNP-a predstavlja nastavak oštre političke i medijske polemike u Crnoj Gori, u kojoj su odnosi između dela srpskih političkih predstavnika i podgoričkog medijskog koncerna "Vijesti" već duže vreme opterećeni međusobnim optužbama i javnim prozivkama.