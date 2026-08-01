Predsednik Vučić je rekao sledeće:

- Sa njima imali bismo i manje plate i kurs na 200. Mislite da preterujem? Ne. Vi mislite da ovo što postoji danas da će uvek da postoji. Ako je to tako, budite fer pa mi objasnite: Zašto nikada u istoriji nismo imali stabilan kurs dinara. Nikada! Zato što je to za njih sve normalno. Za mene je nenormalno. Mislite da bi ostalo isto? Sve bi uništili - istakao je Vučić.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.

Blokaderski plan: ili će evro skočiti ili da smanjimo plate

Podsetimo, Dejan Šoškić, jednan od ljudi koji se pominje kao mogući kandidat za guvernera Narodne banke Srbije ukoliko bi blokaderko studentska lista došla na vlast je prilikom gostovanja na N1, obelodanio plan koji su blokaderi skovali za građane naše zemlje, ukoliko bi se dočepali fotelje.

- Mi moramo da se posvetimo da naši proizvodi koji su napravljeni u Srbiji budu dovoljno konkurentni, dakle da budu jeftiniji od konkurencije. Jedan način je, što je vrlo verovatno nepopularno, da oslabite vrednost domaće valute i onda proizvod koji napravite u Srbiji u deviznom znaku postane jeftiniji - rekao je blokader Šoškić, pa dodao:

- Drugi način, ono što su uradile pribaltičke države, to je da su napravili nacionalni konsenzus da žele da zadrže fiksni kurs, ali to bi značilo smanjivanje plata svih zaposlenih, pa onda kada imate manje troškove rada onda i vaš proizvod postane jeftiniji i konkurentniji - naveo je Šoškić. Snimak možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.