Naime, Jovanov je reagovao na tekst o Milošu Medenici, koji se nalazi u bekstvu od 28. januara 2026. godine, nakon što je nestao uoči objavljivanja prvostepene presude pred Višim sudom u Podgorici.

- I ovaj u Hrvatskoj. E, blokaderi, blokaderi - napisao je Jovanov u svojoj objavi.

Poznato je da je Medenica idol blokaderima i neko ko je više puta otvoreno napadao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i članove njegove porodice.

Miloš Medenica je sin Vesne Medenice, koji je bekstvom u januaru ove godine izbegao da bude sproveden na izdržavanje kazne u zatvor u Spužu.

Pobegao je neposredno pošto je njegovoj majci i njemu u Višem sudu u Podgorici izrečena prvostepena presuda kojom su osuđeni na po 10 godina zatvora. Osuđen je na deset godina i dva meseca zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije, šverca cigareta, protivzakonitog uticaja putem pomaganja i sprečavanja dokazivanja.