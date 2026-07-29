Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio je da raspolaže informacijama prema kojima su se Crna Gora i Hrvatska navodno dogovorile o pitanju školskog broda "Jadran".

Govoreći na sednici Skupštine Crne Gore, Knežević je rekao da bi, prema tim informacijama, brod bio vraćen Hrvatskoj.

- Dogovor je sledeći – mi Hrvatima vraćamo brod "Jadran". Ploviće pod hrvatskom zastavom i biće u luci u Splitu. Povremeno ćemo moći da ga koristimo kao trenažni brod - rekao je Knežević.

On je potom ocenio da je Crna Gora na taj način "zvanično kapitulirala".

"Ovo je tek početak"

Knežević tvrdi da bi, ukoliko dođe do ovakvog raspleta, usledili i novi zahtevi Zagreba.

- Ovo dalje znači da je sledeća Prevlaka, 17 miliona za odštetu logorašima u Morinju, vraćanje imovine u Boki, i to znači da postajemo protektorat Hrvatske - rekao je lider DNP-a.

Hrvatska ranije iznela svoje zahteve

Podsetimo, Zagreb je ranije poručio da Crna Gora neće zatvoriti određena pregovaračka poglavlja na putu ka Evropskoj uniji dok se ne reše otvorena bilateralna pitanja.

Među njima su, kako je ranije saopšteno, obeštećenje logoraša, nastavak rada na pronalasku nestalih iz rata, procesuiranje ratnih zločina, rešavanje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih porodica u Crnoj Gori, očuvanje spomen-ploče u Morinju, promena imena bazena u Kotoru, nastavak razgovora o razgraničenju na moru, kao i pitanje školskog broda "Jadran".

Izvor: RT Balkan.