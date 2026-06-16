Navodi se da proizvod predstavlja opasnost za decu, jer mogu lako da dođu do dugmastih baterija koje se nalaze unutar lampe, što može dovesti do gušenja ili teških unutrašnjih povreda ukoliko ih progutaju.

U upozorenju za potrošače se navodi da odeljak za baterije može se otvoriti lako bez upotrebe alata, što čini da dete na jednostavan način može pristupiti baterijama koje se nalaze u unutrašnjosti proizvoda.

Naziv proizvoda glasi "Turtle Night Light" (kornjača noćna lampa), sa naznačenim brojem modela MJ0042000.

Zemlja porekla lampe je Kina, a može se nabaviti putem poznatih onlajn prodavnica.