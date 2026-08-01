Biro za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je danas da je ODIHR prećutao Vučićevo kršenje prve prioritetne preporuke o razdvajanju partije i države, preneo je blokaderski list.

„ODIHR je u novom Izveštaju Misije za procenu potreba za očekivane prevremene izbore 2026. godine konstatovao da predsednik Aleksandar Vučić nastavlja da ima centralnu ulogu u političkom životu zemlje, ali nije istakao njegovo postupanje u kontekstu prve prioritetne preporuke ODIHR-a iz 2024. godine o jasnom razdvajanju države i političke partije“, prenosi Danas.

"Pa šta sad - ODIHR su Ćaci?!? Sad i ODIHR radi za Vučića? Pustite to, nego hoćete li vi, blokaderi, priznati rezultate izbora kakvi god da budu ili nećete? Ili ćete priznati ako pobedite, a nećete ako izgubite? Biće da je tako", napisala je Brnabićeva na Iksu.