Nakon posete Knjaževcu i Svrljigu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić svoju posetu jugoistočnoj Srbiji nastavlja u Pirotu i opštini Babušnica.

On će posetiti poljoprivredno i seosko-turističko gazdinstvo Pančić u selu Temska kod Pirota i poljoprivredno gazdinstvo Nikolić u selu Gorčince kod Babušnice, gde će razgovarati sa domaćinima i meštanima.

Predsednik obilazi gazdinstvo porodice Pančić

Predsednik Aleksandar Vučić nastavio je danas obilazak jugoistoka Srbije posetom poljoprivrednom i seosko-turističkom gazdinstvu Pančić u selu Temska kod Pirota gde će razgovarati sa domaćinima.

Vučića su u Temskoj, pored domaćina, porodice Pančić, dočekali ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Dragan Glamočić, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i meštani koji su nosili zastave Srbije.

Porodica Pančić iz sela Temska kod Pirota uspešno vodi poznato poljoprivredno i seosko-turističko gazdinstvo "Temački konaci" na Staroj planini.

Ovo domaćinstvo nudi smeštaj i tradicionalnu hranu, a posebno su prepoznatljivi po više puta nagrađivanoj domaćoj banici. Selo Temska nalazi se u podnožju Stare planine, a u ataru sela se nalazi manastir Temska iz 14. veka.

- Vidite kako je divno mesto, siromašno je, ali se polako ljudi snalaze. Vi mi sada objasnite koji je put sada važan - pitao je predsednik.

U daljem razgovoru, Vučić je rekao da ako se napravi dobar put do auto-puta, svima će biti lakše. Meštani su ga izvestili da je kanalizacija veliki problem, posebno zato što selo želi da se bavi turizmom.

Predsednik je rekao da će faliti vode, posebno u budućnosti, i da je greška što se selo oslanja samo na izvorište vode.

- Da kažem još nešto, ministarstvo ekonomije je izašlo sa novim programom sada. To znači, samo slušaj Vladane zato što možeš da iskoristiš, 3,6 milijardi je ukupan program, od toga je osam miliona evra bespovratna sredstva. Daju to za različite stvari, i za mlade, povratnike, fabrike nameštaja, turističke potencijale... Posebno gledaj kako da pomognemo ne Beograd, Zlatibor i Vrnjačku banju, već seoska, ruralna područja - rekao je on.

Vučić ističe da je zadovoljan što je video da se obnavljaju kuće u selu.

- Pa kad budu primanja veća, sada za penzionere, još više će da ostane. Ovde su vredni ljudi - istakao je on.

Predsednik je dodao da je bio u apoteci u Kalni, i kaže da je tamo napravljen zdravstveni objekat.

- Dođe jedan lekar tri četiri puta nedeljno, ali neće niko tamo da živi. Napravili smo čak i stanove za lekare, ne možemo da dovedemo nikoga. Biće mi predlog da za one lekare koji rade u ruralnim područjima da povećamo 20 odsto platu. Nema drugog načina, žive nam ljudi na selima. Davaćemo 20 odsto veću platu, koliko god možemo, da ih time podstaknemo da odu da rade. Umesto da u tom divnom objektu imamo sve, mi imamo samo malenu apoteku, koja je isto lepa - kazao je on.

Kaže da nismo imali pad u rudarstvu, sada bismo imali stopu rasta preko četiri odsto.

- Imali bismo čak problema i sa industrijskom, automobilskom industrijom, da nemamo Stelantis. Pošto ona ne zavisi od nas nego od sveta, ali kod nas nije pala kao svuda zbog izvanrednog izvoza Fiata Pande.

Razgovor sa narodom

- Šta biste voleli da uradimo u Temskoj - pitao je predsednik kratko, na šta je dobio odgovor od jedne devojčice da bi volela da ima više ljudi.

- Školsko dvorište radimo, a za ljude, više nam ljudi umre nego što se rodi. Nemamo dece, a šta god da radimo... Bolja nam je ova godina nego prošla, ali i dalje je to malo i nedovoljno - rekao je on.

On je najavio značajno povećanje penzija i plata u javnom sektoru, kao i minimalca.

- Nemamo problema sa javnim dugom, mi smo nisko zadužena zemlja. Jedino je kako da vratimo život tamo gde imamo malo dece. Ja kad se slikam sa decom, njih 1000 će reći da im se sviđa, a sa kučićima kad se slikam, njih 10.000 kaže da im se sviđa. Moraćemo da promenimo odnos prema deci u budućnosti - naglasio je on.

Dodaje da najmanje dece imamo tamo gde smo najbogatiji, i da nema ništa protiv da se svako bavi karijerom, ali da gubimo zemlju i da moramo gledati zajednički interes.

Predsednik je nastavio da insistira da mu građani kažu šta im treba, i rekao je da bi meštanima pametno bilo da pređu na gradski vodovod, iako bi morali tada da plaćaju.

- Poslušajte mene, nije to toliko skupo, a zadržite vi svoje bunare. Ja to govorim zbog vas. Lakše magarcu bez samara, nama lakše da ne radimo. Ali ja kažem zbog vas da to uradimo. A što se kanalizacije tiče to moramo da uradimo, zato što bi to bio spas i za životnu sredinu, i turiste i sve drugo.

Jedan mladić u kolicima je želeo da se fotografiše sa predsednikom, i želja mu je odmah ispunjena.

Vučić je istakao i da je voće odlično rodilo, i da je dobro da nas Bog vidi.

- Dobro je da nas pogleda. Uvek nas je gledao, nego nismo mi valjali - kazao je on.

Razvoj infrastrukture u Pirotu

Predsednik je nastavio razgovor sa domaćinima i predstavnicima vlasti u Pirotu, i rekao je da će neki od njihovih zahteva, posebno vezani za infrastrukturu, biti ispunjeni.

- Kolike su vam ulice, kao bulevari u Beogradu, nema ulice od 300 metara, sve po dva kilometra - rekao je predsednik kroz smeh.

Na zahteve da se napravi trotoar, predsednik je rekao da je glavno pitanje da li su meštani gradili kuće do same ulice, ili je ostavljen prostor za trotoare.

- Tamo gde je moj otac uzeo kuću devedesete, svaki je oteo po metar i po, i sada ne mogu da se mimoiđu vozila. Nešto se promenilo kod ljudi. Kada radiš auto-put, 20 odsto ljudi je zadovoljno, zato što imaju neki afinitet prema opštem. Ostali gledaju samo ono što se njih lično tiče. Baš ih briga što će hiljadu puta da se voze tim auto-pute. Tako i ako im treba parking, baš ih briga što si ti napravio trotoar nekome drugom. Svi mi postajemo sebičniji, manje trpimo druge... U eri društvenih mreža ništa ne cenimo, tuđi rad, i na to moramo mi da računamo. Zaslužni smo, jednog dana će da shvate da smo zaslužni, a da ugodiš nekome, nema šanse. Ja sam učestvovao u izgradnji više od 15.000 kilometara puteva raznih, po celoj Srbiji. I više malo...

Gde god da sam otišao, kažu ljudi "hvala ti, ali..." A onda na to ali ide 20 rečenica. Nikada se ne zaboravi, ali prirodno je da čovek ide dalje i gura dalje. Uvek moraš da se dokazuješ i radiš, nemoj da kukaš zato što ljudi ne zahvaljuju. Moraju da se osvajaju srca ljudi, poverenje, da vide da se boriš. Drugačije ne ide - rekao je predsednik Huseinu Memiću.

Kaže da je potrebno da se izgradi mnogo sadržaja da bi se ljudi privukli u selima poput Kalne, gde je bio juče.

- Otvorio sam prozor tokom noći, tri automobila nisu prošla, a glavni je put. Mora da bude mnogo više sadržaja. Pogledajte Vrnjačku banju, izgleda kao Baden Baden. To nam treba i na Staroj planini. Mnogo ljudi bi dolazilo, priroda je veličanstvena, ali nemamo sadržaja. U redu je da se napravi sportska dvorana, ali to je sitnica. Kap u moru... Treba kafića, restorana, vidikovaca, gondola... Super je sve što je država opredelila, ali to je nedovoljno, mi moramo privatnike da podstaknemo da grade hotele, baš kao što su zainteresovani za Zlatibor, Kopaonik, Vrnjačku banju. Juče sam prošao kroz Sokobanju, išao u ono mesto prema Čitluku, to je put užasan - rekao je on.

Vučić dodaje da će lekari dobiti značajno veće plate, i da uvek postoji razlika između privatnog i državnog zdravstva.

- Obnavljamo bolnice više nego ikada u istoriji, i na sebe sam ljut zato što ne možemo da uradimo sve što želimo. Zato insistiram na pokretnim ambulantama, ali najvažnije nam je da imamo lekara! Da ljudi u selima ne moraju da idu u grad. Time ćemo produžiti živote ljudima. Moja je ideja da, kad prođu izbori, budemo li imali mogućnost, da ljudima koji rade u ruralnim područjima damo veće plate. Mi ne možemo da držimo otvorenu ambulantu u Ugrinovcima, razumete li. A to je Opština Zemun, na 15 minuta od centra grada. Ne možemo zato što hoće da budu u Kliničkom centru u centru grada. E sada kada damo 10, 15, 20 odsto veće plate za prigradske i ruralne opštine, onda ćemo da vidimo. Zdravstvena zaštita mora da bude jednako dostupna svima - naglasio je predsednik.

Ponovio je da je apoteka koju je obišao u Kalni divna, ali da tamo nema lekara.

- Imamo jednog divnog lekara koji dolazi dva-četiri puta nedeljno. A stanove smo napravili, ali uvek je problem sa ljudima, sa angažmanom i sa svim drugim. Da li dovoljno plaćamo - više nego ikada. Da li je to dovoljno - nije, i nikada neće biti, takva je ljudska priroda. To su stvari koje moramo sistemski da rešavamo. A onda kažu da je u Beogradu sve skuplje. Pa dobro ako jeste, što ne odeš u Vranje ili Pirot. Ja pitao članove svoje šire familije, šta bi trebalo da uradite da se vratite, kažu nema tih para. Onaj ko je došao u Beograd, neće da napusti. Zato moramo da sačuvamo ljude ovde - kazao je on.

Predsednik je, govoreći o povećanju penzija, kazao je da će od 1. decembra penzioneri dobiti povećanje.

- Ja ću da se borim za to da i povećanje plata u javnom sektoru bude od 1. decembra, a ne od 1. januara. Posebno u tim mesecima da mogu da imaju brže i nešto više novca. A pomoć koju smo najavili ide u septembru - rekao je Vučić.

Dodaje da sve ide u skladu sa planom.

O radu fabrike Tigar, predsednik kaže da mnogi traže nemoguće stvari, i da izbegavaju privatnike koji bi to mogli da uzmu.

- Vi biste da birate privatnike koji će to da uzmu, a da država isplaćuje plate. Glava me boli od toga. Krvarimo za Tigar, 100 godina da tražimo, ovaj bi rekao ovaj mi se sviđa, ovaj mi se ne sviđa. Radite vi, predložite nam vi, i mi ćemo da prihvatimo svaku vrstu privatizacije i rešenja, samo da Tigar radi. Da država krvari svaka tri meseca nema mnogo smisla - rekao je on.

Predsednika su zatim izvestili da ga već čeka više od hiljadu ljudi u Babušnici, zbog čega je morao da krene.

Vučić stigao u Babušnicu

Predsednik Aleksandar Vučić stigao je danas u Babušnicu u okviru obilaska jugoistoka Srbije gde će razgovarati sa meštanima.

Vučića su ispred Doma kulture u Babušnici dočekali brojni građani sa srpskim trobojkama, a dobrodošlicu mu je poželela predsednica opštine Ivana Stojičić. Sa njim je u obilasku i ministarka privrede Adrijana Mesarović. Na zgradi Doma kuture okačen je transparent "Srbija pobeđuje".

Opština Babušnica nalazi se na jugoistoku Srbije, u sastavu Pirotskog upravnog okruga.

Okružena planinskim masivima Suve planine, Ruj-planine i Stolskih planina, ova opština je poznata po bogatoj tradiciji, netaknutoj prirodi i razvoju poljoprivrede i seoskog turizma.

Sedište opštine je istoimeno varoško naselje, koje je od Pirota udaljeno oko 24 kilometra, a od Niša oko 65 kilometara.

Vučića je u Babušnici dočekao veliki broj ljudi, koji su mu skandirali Aco Srbine.

Obraćanje predsednika

- Dragi prijatelji, izvinjavam se što kasnim, znam kolika je vrućina. Mnogo sam srećan što sam sa vama ovde u Babušnici, i nekoliko stvari želim da kažem, neću da vas gnjavim. Pre svega, nadam se da ste zadovoljni ovim putem Pirot-Babušnica-Vlasotince što smo uradili. I da vas obradujem, imamo tri stvari, a možemo da uradimo dve stvari. Jedna je put do Zvonačke banje, to je Preseka-Valniš. Drugo je srednja škola Vuk Karadžić, i treće je sportska hala. Shvatio sam po aplauzu da je put najvažniji - rekao je Vučić, na šta je pozdravljen gromkim aplauzom.

Za mesec dana videćete mašine da rade put ka Zvonačkoj banji, kazao je on.

- U redu je kada se renovira sve, ali narod živi od puteva u selima, i zato ćemo morati više da uložimo u puteve u selima, i zato ćete morati da ostanete da se dogovorimo, i to uradimo - rekao je predsednik.

Na insistiranje jednog meštanina da se mora uraditi više, predsednik je istakao da se ne može uraditi sve.

- Znate li kolika je plata bila 2012. godine u Babušnici? 202 evra. Znate li kolika je danas? 798 evra. Ja neću da kažem da je bilo šta idealno, samo hoću da vam kažem da nekada, kada sam dolazio u Babušnicu pre 20 godina nisam mogao da putem kako treba. I mnogo se razlikuje danas u odnosu na to što je bilo. Beograd je mnogo razvijeniji, Novi Sad je mnogo razvijeniji... Kad je to Babušnica bila bolje razvijena nego Novi Sad ili Beograd. Što to niste rekli pre 15, 30 ili 50 godina. Nego svi mene savatali... Tad si bio mali, a sad si veliki. I gde god da pođem traže da radim ono što ni Tito nije rešio. Imaš put kao kroz Švajcarsku kada dolaziš ovamo. Ali to traje jedan dan, pa se podrazumeva da će da bude. Što ga nisu napravili ovi pre. Nisu zato što bi ponovo da upropaste zemlju. Ja ne mogu da obećam da ćemo da uradimo sve, zato što bih te lagao. Ja vam kažem, radimo put do Zvonačke banje, i uradićemo ili sportsku halu ili srednju školu - kazao je on.

Predsednik kaže da smo godinu i po dana trpeli teror onih koji su hteli da nas vrate u prošlost.

- Hvala vam što ste uvek brinuli o državi i što ste uvek čvrsto stajali uz svoju Srbiju. Ja vas molim da ih na predstojećim izborima pobedimo ubedljivije nego ikada. A mi ćemo svoje obaveze da ispunimo. Hvala vam najlepše, živela Babušnica, živela Srbija - kazao je on.

Vučić u poseti porodici Nikolić

Predsednik Vučić stigao je u selo Gorčince, gde obilazi poljoprivredno gazdinstvo porodice Nikolić. Njega su dočekali i mališani koji su svirali harmonike.

Domaćica je predsedniku pokazala kako se od mleka pravi vurda, lokalni specijalitet.

Vučić je obišao i izložbu proizvoda lokalnog kraja.

Predsednik se potom pridružio domaćinstvu za trpezom.

- Vidim da ste svi vezani za manastir u Gorčincima. Videćemo koliko i država može da pomogne u tome. Sad sam se iznenadio, bio sam kod Temske u manastiru Svetog Đorđa, to je prestao da bude ženski manastir pre dve godine. Sada su tu monasi, neverovatno je kako je uređeno, baš sam srećan bio kada sam video. I ta obnova vere, vidim koliko je stalo ljudima - rekao je on.





On se interesovao šta je najvažnije da se uradi u ovom kraju, na šta mu je odgovoreno da su meštanima najvažniji manastiri i putevi.

- Skromni ljudi, dobri ljudi. Shvatio sam, manastir je najvažniji, i to je to - kazao je Vučić.

Kada je čuo da će u selu biti još dece, predsednik je u to ime nazdravio sa domaćinima i popio jednu rakijicu.

- Kada budemo uradili ovaj put do Zvonca, to je druga pesma. Biće skroz drugačija infrastruktura. I ti drugare da dovodiš ovamo, teško je naći ovako lepu opštinu - poručio je predsednik mladom domaćinu.

Pitanja novinara

Predsednik je, odgovarajući na optužbe da ga "vodaju kao mečku Božanu", rekao da je ponosan što razgovara sa svojim narodom.

- Ja bih voleo da smo imali više mečki Božana, da vide narod svoj, da čuju svoj narod, da mu kažu nešto, ponekad i nešto neprijatno, a ne samo lepo. Nego nismo imali mečke Božane u srpskom rukovodstvu. Pitajte ko je dolazio u Gorčince, Temsku, Kalnu... Nije nikada niko. Ja volim to, drugi ljudi kažu gde je važno da se ode, da slušam ljude, i da uradim ono što mogu da uradim - kazao je on.

Na plan Dejana Šoškića kako da srpski proizvodi postanu konkurentni, Vučić je rekao sledeće:

- Sa njima imali bismo i manje plate i kurs na 200. Mislite da preterujem? Ne. Vi mislite da ovo što postoji danas da će uvek da postoji. Ako je to tako, budite fer pa mi objasnite: Zašto nikada u istoriji nismo imali stabilan kurs dinara. Nikada! Zato što je to za njih sve normalno. Za mene je nenormalno. Mislite da bi ostalo isto? Sve bi uništili - rekao je on.

Kaže da je juče otišao na Belmužijadu, i da je nekoliko ljudi odbilo da pruži ruku ministarki Mesarović.

- A posle došli da pričaju sa mnom. A ja sam išao na svaki štand, rukovao se, razgovarao i slušao, to je moj posao. A oni, da odu u narod? Strašan je problem ako ponovo misle da nam unište kurs i stabilnost. A to im je jedan od glavnih ljudi na listi. Eto vam obećanje narode, kod njih ćete imati smanjenje plate i kurs na 200 dinara. Kod nas nećete, mi smo reforme rešili još odavno, zahvaljujući penzionerima i dobrim domaćinima - dodao je Vučić.



