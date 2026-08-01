- Nemojte masnu gusku da podmazujemo nego da pomognemo narodu u siromašnijim krajevim a gde je važno da imaju dece. Dvoje dece imate? - pitao je Vučić domaćine tokom posete u Gorčincima.

- Za sad - rekao je domaćin Luka.

Na šta je predsednik Vučić oduševljeno odgovorio:

- Volim to što si rekao za sad, daj mi jednu rakiju da popijem. Čuo sam Emiliju, Luku.

- Ni ja rakiju ne pijem često, ali ovo. Čuli smo biće još dece, ovo možemo i na eks. Živeli, i hvala Emilija, hvala Luka. Da ste živi i zdravi. Hvala na gostpoprimstvu - rekao je Vučić nazdravljajući sa domaćinima.

Celo obraćanje predsedsnika Vučića možete pogledati OVDE.