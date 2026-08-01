- Pre svega, nadam se da ste zadovoljni ovim putem Pirot-Babušnica-Vlasotince što smo uradili. I da vas obradujem, imamo tri stvari, ali možemo da uradimo dve stvari. Moraćete vi da kažete. Jedna je put do Zvonačke banje, to je Preseka-Valniš. Drugo je srednja škola Vuk Karadžić, i treće je sportska hala. Shvatio sam po aplauzu da vam je put najvažniji - rekao je Vučić, na šta je pozdravljen gromkim aplauzom.

- Videćete mašine da rade put ka Zvonačkoj banji - rekao je predsednik Vučić.

- U redu je kada se renovira sve, ali narod živi od puteva u selima, i zato ćemo morati više da uložimo u puteve u selima, i zato ćete morati da ostanete da se dogovorimo, i to uradimo - rekao je predsednik.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.