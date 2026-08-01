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Razveo se posle 25 godina! Progovorio o krahu braka i porodičnoj tragediji: "Samo moja duša je znala kako mi je bilo"

Progovorio o teškim životnim trenucima kroz koje je prošao
 
Autor:  Olgica Kosovac
01.08.2026.13:29
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Razveo se posle 25 godina! Progovorio o krahu braka i porodičnoj tragediji: "Samo moja duša je znala kako mi je bilo"
Foto: Printscreen | Youtube/Paparazzo lov
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Dženan Lončarević se razveo od supruge Samire nakon 25 godina braka.

Iako nije želeo da govori o rastanku od supruge sa kojom je dobio dva sina, ipak je napravio presedan i progovorio o teškim životnim trenucima kroz koje je prošao. 

- Postoji jedna izreka koja kaže da je pričati o nečemu o čemu ništa ne znaš greh. Takav sam čovek da čak i nekome ko je tako nešto govorio o meni ne mogu da želim zlo. O svojim kolegama nikada nisam rekao lošu reč niti bih to uradio, a uz podršku onih pravih i dragih ljudi čovek se brzo vrati u ravnotežu, u ono što jeste. Radujem se životu, novim pesmama, svakom novom danu. Pokušavam da se izmestim iz svega zlonamernog, pa ako neko i pokušava mene da „razboli“, moje je da pesmom lečim. Da se ljudi raduju sa mnom - započeo je Dženan Lončarević, a onda progovorio o porodičnoj tragediji koju je doživeo 2008. godine.

Naime, Dženan je ostao bez srednjeg brata, a njemu je posvetio i jednu od svojih pesama. 

Dženan Lončarević

- Rekao sam već više puta da ni o tome nikada ne bih pričao javno, jer to je duboko intimna stvar i ono što me je promenilo. Međutim, život i Bog nekako nameste da upravo u teškim situacijama mnogo toga vidimo jasnije. Samir je preminuo dvadeset dana pre Nove godine i morao sam da donesem jednu od najtežih odluka. Samo moja duša zna kako mi je bilo jer me je čekao ranije ugovoreni koncert. Ništa se u životu ne mora, međutim, imao sam obavezu prema ljudima kojima je moja muzika i radost i lek. Nisam mogao da ih razočaram, jer su me roditelji, pored ostalog, i tome naučili. Da budem fer prema drugima, da ih poštujem, da se ni o koga ne ogrešim. Pesmu „Strah me da te sanjam“ posvećenu bratu s razlogom retko izvodim na nastupima, jer uvek na kraju zaplačem - dodao je Lončarević.

"Život i karijera su me svašta naučili"

Pevač priznaje da bi neke stvari u životu uradio drugačije, ali i promenio neku svoju osobinu kod sebe. 

- Uh, to zna da bude baš nezgodno. A opet, trudim se da i tada budem pravedan i čim se malo „spustim“ umem da kažem "izvini". Mislim da je to jedna Božja reč, baš kao što je i „volim te“. Život i karijera su me svašta naučili, pa i to da menjam ono što nije bilo dobro, da to od sebe nekako sklonim. Najvažnije mi je da nikada prema bilo kome ne nastupim revanšistički, da nikoga ne povredim. Čak ni one koji su me tapšali po ramenu, a onda u nekoj situaciji pokazali da mi nisu pravi prijatelji - zaključio je Lončarević za Eklinika portal.

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