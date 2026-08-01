Dženan Lončarević se razveo od supruge Samire nakon 25 godina braka.

Iako nije želeo da govori o rastanku od supruge sa kojom je dobio dva sina, ipak je napravio presedan i progovorio o teškim životnim trenucima kroz koje je prošao.

- Postoji jedna izreka koja kaže da je pričati o nečemu o čemu ništa ne znaš greh. Takav sam čovek da čak i nekome ko je tako nešto govorio o meni ne mogu da želim zlo. O svojim kolegama nikada nisam rekao lošu reč niti bih to uradio, a uz podršku onih pravih i dragih ljudi čovek se brzo vrati u ravnotežu, u ono što jeste. Radujem se životu, novim pesmama, svakom novom danu. Pokušavam da se izmestim iz svega zlonamernog, pa ako neko i pokušava mene da „razboli“, moje je da pesmom lečim. Da se ljudi raduju sa mnom - započeo je Dženan Lončarević, a onda progovorio o porodičnoj tragediji koju je doživeo 2008. godine.

Naime, Dženan je ostao bez srednjeg brata, a njemu je posvetio i jednu od svojih pesama.