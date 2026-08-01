Predsednik Aleksandar Vučić stigao je danas u Babušnicu u okviru obilaska jugoistoka Srbije gde razgovara sa meštanima.

Predsednik kaže da smo godinu i po dana trpeli teror onih koji su hteli da nas vrate u prošlost.

- Da vam se zahvalim mnogo i da vam kažem, godinu i po dana smo trpeli teror onih koji su zemlju hteli da nam unište, onih koji su zemlju hteli da nam vrate u prošlost. Ja sam zahvalan vama u Babušnici što ste se tome odupirali bez obzira na to što i ja imam primedbe na deo ljudi u opštini i to što su mogli da se bore još više i još snažnije za vas i vaše interese. Ali vam hvala što ste uvek brinuli o državi, što ste dobro razumeli šta je država i što ste uvek čvrsto stajali uz svoju Srbiju. Ja vas molim da ih na predstojećim izborima pobedimo ubedljivije nego ikada. A mi ćemo svoje obaveze da ispunimo. Hvala vam najlepše, živela Babušnica, živela Srbija - kazao je Vučić.

Celo obraćanje predsenika Vučića možete pratiti u našoj posebnoj vesti OVDE.