Predsednik Vučić stigao je u selo Gorčince, gde obilazi poljoprivredno gazdinstvo porodice Nikolić.
Njega su dočekali i mališani koji su svirali harmonike, tom prilikom prišao je štandu sa bombonama.
- Je li sami radite bomone? - pitao je Vučić.
- Sami. Dugi niz godina četvrta generacija koja se uspošno bavi tim poslom - rekao je meštanin.
Vučić je izabrao neke bombone za sebe, a potom i za svog malog sina.
- Koliko je to? - upitao je Vučić.
- 200 dinara - rekao je prodavac, na šta je Vučić odgovorio:
- Čekaj onda ću više da uzmem.
- Vidi šta sam dobio za hiljadarku - rekao je predsednik Vučić.
Obilazak poljoprivrednog gazdinstva porodice Nikolić možete pratiti OVDE.
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