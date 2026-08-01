Predsednik Vučić stigao je u selo Gorčince, gde obilazi poljoprivredno gazdinstvo porodice Nikolić.

Njega su dočekali i mališani koji su svirali harmonike, tom prilikom prišao je štandu sa bombonama.

- Je li sami radite bomone? - pitao je Vučić.

- Sami. Dugi niz godina četvrta generacija koja se uspošno bavi tim poslom - rekao je meštanin.

Vučić je izabrao neke bombone za sebe, a potom i za svog malog sina.

- Koliko je to? - upitao je Vučić.

- 200 dinara - rekao je prodavac, na šta je Vučić odgovorio:

- Čekaj onda ću više da uzmem.

- Vidi šta sam dobio za hiljadarku - rekao je predsednik Vučić.

Obilazak poljoprivrednog gazdinstva porodice Nikolić možete pratiti OVDE.