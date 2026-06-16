Vučić je na Instagramu podelio fotografiju sa predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom navodeći da prijateljstvo dva naroda prirodno jača i razvija se.

"Kada upoznate Gruziju, njene ljude, istoriju, kulturu i gostoprimstvo, postane vam jasno zašto se prijateljstvo naših naroda tako prirodno razvija i jača. Verujem da ćemo u godinama koje dolaze biti još bliži, povezani ne samo dobrim političkim odnosima, već i sve većim brojem ljudi koji će upoznavati naše zemlje i graditi nova prijateljstva", naveo je Vučić.

Predsednik Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, sastao se danas sa premijerom Kobahidzeom, a tokom prvog dana zvanične posete sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem i sa patrijarhom Gruzije Šiom III Katolikosom.