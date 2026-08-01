Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da narod od njega ima velika očekivanja.

- Znate li kolika je plata bila 2012. godine u Babušnici? 202 evra. Znate li kolika je danas? 798 evra. Ja neću da kažem da je bilo šta idealno, samo hoću da vam kažem da nekada, kada sam dolazio u Babušnicu pre 20 godina nisam mogao da putem kako treba. I mnogo se razlikuje danas u odnosu na to što je bilo. Beograd je mnogo razvijeniji, Novi Sad je mnogo razvijeniji... Kad je to Babušnica bila bolje razvijena nego Novi Sad ili Beograd. Što to niste rekli pre 15, 30 ili 50 godina. Nego svi mene savatali... Tad si bio mali, a sad si veliki. I gde god da pođem traže da radim ono što ni Tito nije rešio. Imaš put kao kroz Švajcarsku kada dolaziš ovamo. Ali to traje jedan dan, pa se podrazumeva da će da bude. Što ga nisu napravili ovi pre? Nisu zato što bi ponovo da upropaste zemlju. Ja ne mogu da obećam da ćemo da uradimo sve, zato što bih lagao. Ja vam kažem, radimo put do Zvonačke banje, i uradićemo ili sportsku halu ili srednju školu - kazao je on.