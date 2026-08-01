Uživo

Kuvajt tvrdi da je uništio neprijateljske dronove, pogođen vladin objekat na severu

Kuvajtska vojska saopštila je da je od zore otkrila i uništila neprijateljske dronove u vazdušnom prostoru zemlje i da je meta, navodnih iranskih napada, bilo nekoliko vitalnih objekata.

Pogođeni su vladin objekat na severu Kuvajta i civilna imovina u vlasništvu jedne kompanije na ostrvu Bubijan, navodi se, dodajući da su šrapneli izazvali materijalnu štetu, ali da nije bilo žrtava.

(Rojters)

Trgovački brod prošao kroz Crveno more pod zaštitom italijanske fregate

Trgovački brod bezbedno je prošao kroz Crveno more pod zaštitom italijanske fregate Bergamini, saopštila je pomorska misija Evropske unije ASPIDES.

Misija ASPIDES, koja je zadužena za odbrambenu pomorsku bezbednost u Crvenom moru, nije otkrila identitet broda niti navela pod čijom zastavom plovi, ko je njegov vlasnik ili kakav teret prevozi, prenosi Rojters.

Plovidba Crvenim morem poslednjih sedmica ponovo je otežana nakon što je jemenska pobunjenička grupa Huti, koje podržava Iran, proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije i potom napala saudijske brodove.

(Rojters)

Eksplozije na jugu Libana tokom izraelskih patrola

Snažne eksplozije od‌jekivale su tokom noći na jugu Libana, dok su izraelske snage sprovodile vojne patrole u tom području, prenela je novinska agencija En-En-Ej.

Prema navodima agencije, u stanju pojačane napetosti nalaze se južnolibanska sela i gradovi, posebno oni u blizini izraelske "žute zone", među kojima su El-Mansuri, Madždal Zun i Hadatu.

Eksplozije su se čule širom južnog regiona od ponoći pa sve do jutarnjih sati, navodi novinska agencije.

U oblasti koja se prostire od Saf el-Have do Bint Džbejla, izraelske snage su, prema izveštaju, otvorile vatru iz teških mitraljeza i rasporedile mehanizovane patrole duž puteva.

Stanovnici tog područja prijavili su visok nivo napetosti a vojne aktivnosti nastavljene su i tokom jutra.

(Tanjug)

Huti: Bez taksi za komercijalne brodove koji prolaze kroz moreuz Bab el-Mandeb

Jemenski Huti negirali su da planiraju da uvedu takse za komercijalne brodove koji prolaze kroz moreuz Bab el-Mandeb, ističući da takva odluka nije doneta i da je strateški plovni put i dalje otvoren za prolaz.

Saopštenje je usledilo nakon izveštaja Rojtersa objavljenog u sredu, prema kojem Huti, grupa povezana sa Iranom, razmatraju mogućnost naplate taksi brodovima koji prolaze kroz južni deo Crvenog mora, nedelju dana nakon što su objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije.

Prema ranijim navodima, predlog o uvođenju taksi razmatran je sa iranskim zvaničnicima tokom posete predstavnika Huta Teheranu u julu, ali nije bio određen rok za eventualnu primenu.

Centar za koordinaciju humanitarnih operacija (HOCC), koji vode Huti, saopštio je da je njihova "usluga bezbednog tranzita" dobrovoljna i besplatna.

Organizacija je pozvala brodarske kompanije da ne vrše nikakva plaćanja i da ne dele informacije sa neovlašćenim pojedincima ili institucijama.

(Tanjug)

UKMTO: Pogođeni tanker u Ormuzu bez oštećenja

Ujedinjene pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštile su da su primile izveštaj o incidentu 21 nautičku milju severoistočno od omanskog Hasaba, gde je kapetan tankera video veliko prskanje i eksploziju u neposrednoj blizini plovila.

Kako navode, nije prijavljena nikakva šteta na brodu.

(Rojters)

Iran: Spremni smo da odgovorimo na svaki američki napad

Visoki iranski bezbednosni zvaničnik istakao je da je Teheran pripremio sveobuhvatan plan odgovora na svaki mogući napad Sjedinjenih Američkih Država ili Izraela na iransku infrastrukturu.

Kako je prenela novinska agencija Tasnim, zvaničnik je naveo da Iran izveštaje američkih medija o mogućim napadima na iransku infrastrukturu smatra "nekom vrstom ludila".

Prema njegovim rečima, plan odgovora obuhvata gađanje vitalne infrastrukture Izraela, kao i američke energetske infrastrukture u regionu, a iranske snage su, kako je istakao, spremne za takav scenario.

Dodao je da su iranske oružane snage, kako tokom, kako je naveo, "40-dnevnog rata", tako i u periodu koji je usledio, pokazale i sposobnost i spremnost da izvedu takve operacije.

(Tanjug)

Napadnut tanker kod Ormuskog moreuza

Tanker je pogođen kod obale Omana, u blizini ulaza u Ormuski moreuz, saopštila je danas britanska organizacija Ujedinjene pomorske trgovinske operacije (UKMTO), koja prati bezbednost plovidbe.

Prema njihovim navodima, brod je pogodio projektil nepoznatog porekla, pri čemu je oštećena mašinska soba, preneo je CNN.

Incident se dogodio oko 20 kilometara severoistočno od Lime u Omanu, na južnoj strani Ormuskog moreuza.

UKMTO je saopštio da tanker nije bio pod kontrolom posade nakon napada, ali da nije bilo prijavljenih žrtava. Za sada nije poznato ko stoji iza incidenta.

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohamed Bager Zolkadr rekao je da će Teheran dodatno da pooštri ranije najavljeno zatvaranje Ormuskog moreuza, kao odgovor na američku blokadu brodskog saobraćaja ka i iz iranskih luka, prenela je iranska državna televizija Press TV.

Prema dostupnim podacima, promet kroz Ormuski moreuz znatno je opao - sa oko 130 brodova dnevno pre izbijanja sukoba na svega nekoliko plovila dnevno.

Zvaničnici: SAD pripremaju nove napade na Iran, udari na nuklearnu infrastrukturu

Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost novih vojnih napada na Iran već tokom vikenda, dok američki predsednik Donald Tramp nastavlja da traži način za okončanje sukoba, izjavila su danas dva američka zvaničnika upoznata sa planovima.

Kako oni navode, konačan obim operacije i potencijalne mete još nisu utvrđeni, a postoji mogućnost da planirani napadi budu otkazani, piše CNN. Govoreći juče na sednici kabineta, Tramp je najavio mogućnost novih snažnih napada, istovremeno izražavajući nezadovoljstvo neuspelim diplomatskim naporima.

"Mi ćemo ih jako udariti. U jednom trenutku će reći: 'Jednostavno više ne možemo da izdržimo'", poručio je Tramp.

Američka Centralna komanda pripremila je više vojnih opcija, uključujući dvonedeljnu kampanju bombardovanja iranskih raketnih položaja, kao i planove za moguće napade na energetsku infrastrukturu.

Ranije ove sedmice izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je da Izrael želi da gađa iranske energetske ciljeve kako bi povećao ekonomski pritisak na Teheran, ali da SAD za sada ne podržavaju takvu akciju.

Za sada nema naznaka da bi Izrael učestvovao u eventualnom novom talasu američkih napada.

Prema navodima američkih zvaničnika, vojska je u poslednjim danima intenzivirala pripreme za moguće napade na iransku nuklearnu infrastrukturu, uključujući i područje planine Pikaks južno od Teherana, ali planovi nisu ograničeni samo na tu lokaciju.

Povodom izveštaja da je Tramp odobrio novu rundu udara za vikend, iz Bele kuće je saopšteno da predsednik neće "stajati po strani i dozvoliti da se ovakvo terorističko ponašanje nastavi".

Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit poručila je da će "Iran nastaviti da snosi posledice dok ne sedne za pregovarački sto na način koji predsednik Tramp smatra smislenim".

Kako je juče objavio Volstrit džurnal (WSJ), pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, Tramp je naložio američkoj vojsci da već tokom predstojećeg vikenda izvede novi napad na Iran.

List navodi da su planirani udari usmereni na vršenje pritiska na iranske vlasti kako bi pristale na kapitulaciju. Kako je prethodno preneo CBS, SAD planiraju napade na energetsku infrastrukturu Irana, uključujući rafinerije i elektrane.