Na društvenim mrežama procureo je snimak koji je nastao sa zatvorenog studentsko blokaderskog sastanka.

Na snimku se čuje kako aktivista studentsko-blokaderskog pokreta priznaje kako je zahtev za raspisivanje izbora bio potpuno pogrešan i brz, s obzirom da, kako je potvrdio, nisu spremni i nemaju ljude za to.

Osim toga, navodi da bi ostali bez podrške ili bi izbio građanski rat, a u listu nisu sigurni.

-Mi sad ne možemo da izvršimo pritisak na izbore, vi ste malo to pomešali, jer mi sad ako izvršimo pritisak za izbore za koje mi nismo spremni, za koje nemamo ljude i koje mi ne možemo da sprovedemo, mi možemo da izazovemo neverovatan haos, a ja ne znam da li bih voleo da budem osoba koja podržava studentski pokret ili da prvih mesec dana od kada se raspišu izbori liste nema. To je prva stvar, ja mislim da bi to ili bi ostao haos ili građanski rat ili bismo izgubili 30 odsto podrške.

Ono što se može videti u ovoj objavi jeste da su se studenti blokaderi ostrvili i na radikale, gde su u objavi audio snimka objavili lica nekoliko njih, među njima i Šarovića i napisali: