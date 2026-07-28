Gostujući na TV Pink, Brnabić je rekla da neće biti prekida rada i da očekuje da sednica bude završena u naredna dva dana.

- Kako god bilo, mi sutra završavamo. Ako treba da radimo do 23 ili 24 sata, možda i prekosutra, nećemo prekidati rad. Možda ćemo završiti u dva ili tri ujutru, ali sednicu privodimo kraju - rekla je Brnabić.

Dodala je da očekuje da opozicija poštuje prethodno postignute dogovore, ali je poručila da će, bez obzira na to, sednica biti završena.

"Lakše mi je bilo kada su nas gađali dimnim bombama"

Govoreći o atmosferi u parlamentu, predsednica Skupštine ocenila je da joj je ovo najteža sednica od kada je na toj funkciji.

- Lakše mi je, čini mi se, bilo kada su nas gađali dimnim bombama, prskali suzavcem i biber sprejevima. Ova sednica mi je teška i mentalno i emotivno. Mislila sam da će ovo biti politički rijaliti, ali ovo je više od političkog rijalitija - rekla je Brnabić.

Kako je navela, najveći problem vidi u tome što se, prema njenim rečima, rasprava ne vodi o radu Vlade Srbije.

- Čitava polemika dva dana nema nikakve veze sa radom Vlade. Kada nemate šta da zamerite, onda izmišljate priče. Sve se pretvorilo u politički rijaliti - istakla je.

"Postoje dve različite politike"

Brnabić je ocenila da se, kako se približavaju izbori, sve jasnije vide razlike između političkih opcija u Srbiji.

Prema njenim rečima, jedna politika, koju predvode predsednik Srbije Aleksandar Vučić i vladajuća većina, zasniva se na miru, stabilnosti i pomirenju, dok je druga, kako tvrdi, politika nasilja, pretnji i bez jasnog plana za razvoj zemlje.