Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće sutra sa delegacijom Ultimate Fighting Championship (UFC), najveće svetske organizacije mešovitih borilačkih veština.

Delegaciju će predvoditi predsednik UFC-a Dejna Vajt, jedan od najuticajnijih ljudi u svetu profesionalnog sporta.

Sastanak zakazan za podne

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Početak razgovora zakazan je za 12.00 časova.

Za sada nisu saopšteni detalji tema o kojima će biti reči tokom sastanka.