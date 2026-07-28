Tokom rasprave u Skupštini Srbije Petrović je poručio da građani "nemaju para", da "cene hrane i lekova odlaze u nebesa" i da "majke vraćaju artikle na kasi jer nemaju čime da ih plate".

Međutim, svega nekoliko trenutaka kasnije rekao je da je sednica zakazana usred leta jer je, kako je naveo, vlast računala da je "građani neće gledati jer su na odmorima".

Upravo taj deo govora izazvao je reakcije, jer su mnogi ukazali na očiglednu kontradikciju – ako, kako tvrdi Petrović, građani nemaju novca ni za osnovne životne potrebe, postavlja se pitanje kako su, prema njegovim rečima, istovremeno svi na letovanjima.

Petrović je u obraćanju rekao:

"Nemamo pare. Cene hrane i lekova odlaze u nebesa, majke vraćaju artikle na kasi jer nemaju čime da ih plate... Zato ste ovu sednicu zakazali u sred leta, nadajući se da niko ni ne gleda jer su građani na odmorima."

Snimak njegovog govora ubrzo je počeo da se deli na društvenim mrežama, uz komentare da je poslanik sam sebi upao u kontradikciju.