Na komentar poslanika Narodnog pokreta Srbije Uroša Đokića da Zdravstveni centar Užice ima dugove, Lončar je naveo da su dugovi bili pet do deset puta veći, pre nego što je došlo do promene vlasti.

"Zdravstveni centar funkcioniše bez ikakvih problema, plaća na vreme sve usluge, isplaćuje plate, ima materijal, pruža se maksimalna usluga. Završava se projekat, gde će biti uloženo više od 200 miliona evra, gradi se Kliničko-bolnički centar i biće urađen u Užicu", rekao je Lončar.

On je opoziciji poručio da će izgubiti poslanička mesta i da će im ih uzeti neki sa tzv. studentske liste.