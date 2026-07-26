Šok izjava stiže od poslanika Uroša Đokića iz Aleksićeve stranke, koji je na blokaderskoj Novoj S govorio o tome šta se promenilo od trenutka kada su uputili zahtev za izborima.

"Nije se promenilo posebno ništa. Promenilo se to da bi mogao Aleksandar Vučić da PRETI izborima ili da ih stvarno raspiše u zavisnosti kako to njemu bude odgovaralo", kaže Đokić.

Istu tezu ponovio je i Hanibal Kovač, blokaderski propagandista:

"Pa zato što Vučić sve vreme licitira sa tim kada će podneti ostavku na mesto predsednika, licitira i PRETI, odnosno obećava da će izbora biti."

Kovač je imao još jednu šok tvrdnju o odnosu penzionera prema aktuelnoj vlasti, tvrdeći da ih je Vučić "inficirao svojom brigom o njima."

"Naravno za penzionere znamo šta je, kako i na koji način je uspeo da ih privuče na svoju stranu, odnosno da ih na neki način inficira svojom brigom o socijalnoj politici i tako dalje. To pokušava sad da uradi sa ovom mladom generacijom koja dolazi."

Pa gospodo blokaderi, vama se nikako ne može udovoljiti. Izbore ste tražili, kada ste ih dobili sada su pretnja. A predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji brine o svim građanima je za vas veoma realna pretnja, ponajviše vašim pretenzijama da dođete na vlast.