Gostujući na blokaderskoj Novoj S, ideolog i mogući kandidat blokadera Božo Prelević rekao je da očekuje da trenutni sastav Vlade Srbije potraje do kraja ove godine.

"Neće ona trajati bogzna koliko, a onda mislim da zavisno od tih stalnih istraživanja neće Vučić raspisati izbore zato što bi Srbiji trebalo da bude bolje, nego samo zato što bi njemu trebalo da bude bolje...", ocenio je Prelević.

Ova izjava je u suprotnosti sa osporavanim istraživanjem organizacije CRTA, koja je navela apsurdno visoke brojke za podršku studentsko blokaderskom pokretu.

Božo Prelević je advokat i političar koji je bio ministar unutrašnjih poslova u prvoj vladi nakon obojene revolucije 5. oktobra 2000. godine.