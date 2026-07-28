Ona je to rekla zbog konstantnog dobacivanja poslanika opozicije tokom obraćanja ministara i poslanika vladajuće koalicije, dodajući da je Miroslav Aleksić kao ovlašćeni predlagač imao više vremena da govori nego ministri u vladi.

"Ovo ponašanje je do te mere nekorektno. Svima sam dala u replikama i više od tri minuta, svima ovde. Ovlašćeni predstavnik (Aleksić) je do sada potrošio 5 sati 36 minuta i 40 sekundi, na šta ima pravo. Vlada je, samo na odgovore, potrošila 3 sata 25 minuta i 20 sekundi. Dakle, vi nećete vladi da dozvolite ni jednako vreme da odgovore. I kada se pojedinačni ministri jave i pokušavamo da uštedimo vreme da bi imali bolju raspravu, vama ne odgovara ni kada govore ljudi, ni kada ne govore ljudi. Ovo nikakvog smisla nema", rekla je Brnabić.

Dodala je da je znala da će sednica ovako da izgleda i da je najavila građanima da će ovo biti politički rijaliti, ali, kako kaže, ovo je mnogo više od političkog rijalitija.

"Ovo je potpuni haos. Ovo što vi radite je zaista skandal i sramota. Da vam ne pričam da vas je danas u 11 časova u ovoj sali bilo 22, da vas je u 13.00 časova bilo 19, i sada se žalite zašto ministar govori ovoliko ili onoliko", zaključila je Brnabić.