Podsećamo, bivša tužiteljka Jasmina Paunović, nezvanično na drugom mestu blokaderske liste, najavila je "zatvaranje granica", i to odmah nakon, kako je rekla, pobede na parlamentarnim izborima i uputila niz uvreda na račun žena i manjina, bila je saglasna s teorijama zavere o porodici predsednika Srbije Aleksandra Vučića. S druge strane, Zlatko Kokanović, koji je, prema navodima medija, 14. na listi, javno je nazvao "saborcem" i "istomišljenikom" čoveka koji priželjkuje smrt "10 do 15 penzionera".

Ako su ovakve skandalozne poruke i pretnje rešili da u javnosti iznesu sami nosioci i "prvaci" liste, građanima Srbije ostaje samo da se zapitaju šta tek smeraju i kakve vrednosti zastupaju kandidati sakriveni duboko u senci stotog mesta.

Unutrašnji haos

Analitičari za Kurir ocenjuju da su upravo ovakvi skandalozni istupi vodećih imena i njihovi ekstremni stavovi glavni razlog zašto se cela "blokaderska lista" i dalje drži u tajnosti. Prema njihovim rečima, autori ove opcije svesni su da bi potpuno obelodanjivanje imena svih kandidata izazvalo kontraefekat i ogolilo činjenicu da nemaju nikakav plan ni kadrovski kapacitet, pa odlaganjem objave liste samo pokušavaju da odlože neumitni politički debakl.

- Od takozvanih eksperata na "studentskoj listi", na kojoj nema studenata, a na kojoj su sve vreme propagirali neku svoju ideju demokratije, sada je definitivno jasno da ta lista jedino može da propagira anarhizam - ističe za Kurir politikolog Nebojša Obrknežev i dodaje da je taj anarhizam dokazan upravo delovanjem pojedinaca sa samog vrha i njihovim izjavama.

- Izjavama Jasmine Paunović na račun predsednika Srbije, o tome da mu otac nije otac, da njegova deca nisu njegova deca, do toga da će bežati iz zemlje... Od Kokanovića su građani dosad mogli naučiti kako se probija granična ograda i da se podrška daje nekome ko upućuje sramne izjave i pretnje penzionerima. Ukoliko misle da će narativom mržnje usmerenim ka vrhu vlasti dobiti glasove, grdno se varaju. Narod na izborima zaokružuje politiku, a ne anarhizam pod velom demokratije - kaže Obrknažev.

On ukazuje da se ova opcija, ukoliko bi osvojila vlast, "naredne četiri godine Srbijom uopšte ne bi bavila".

- Od napretka ne bi bilo ništa, a unutrašnji haos koji vlada u njihovom pokretu preneli bi na državu, što bi dovelo do destabilizacije i urušavanja stabilnosti, u kojoj građani uživaju već 14 godina - navodi Obrknežev.

Sramotno i zlonamerno

Analitičar Stevica Deđanski smatra da je ponuda "studentske liste" kratko rečeno - "katastrofa".

- Čak je i nevažno da li su ti ljudi na listi prvi, drugi, deseti ili trideseti, oni tu listu predstavljaju. To su ljudi koji bi trebalo da zamene vlast i da nam navodno donesu evropske vrednosti i bolji život. Ako je neko toliko naivan da pomisli da je to realno, mi tu ne možemo ništa. Ovo što rade je pre svega sramotno, nepristojno i zlonamerno. Njihovi kadrovi su se javno predstavili tako da u nastavku od te grupe možemo očekivati samo još nešto gore. Ali smatram da je dobro što građani jasno vide ko su, šta su i da rešenja nemaju - kaže Deđanski.

On se osvrnuo i na razloge zbog kojih se imena sa tzv. studentske liste i dalje drže u tajnosti.

- Lista je pod velom misterije pre svega zbog strašnih međusobnih sukoba, ali i zato što znaju da kada je obelodane, neće imati nikakvu podršku. Njihova priča "nećemo da izađemo s listom da ne bismo preživeli toplog zeca" ne pije vodu, jer ako si čist i pošten, nema razloga da se kriješ. I ja bih krio da su mi predstavnici Jasmina Paunović, Jovo Bakić, Kokanović... A kada lista konačno bude objavljena, jer izbori su blizu, tvrdim da će ta blokaderska opcija, koja sada ima oko 20 odsto podrške, na izborima pasti na ispod 10 procenata. Nakon što se otkrije ko su i šta nude, a ne nude ništa osim mržnje, oni će doživeti potpuni debakl. Zato i pokušavaju da taj trenutak odlože, ali to je neminovnost - zaključio je Deđanski.

(Kurir)