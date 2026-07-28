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Politika

Šešelj kopka maštu Britanije: Rusija odabrati državu koja će platiti ceh

SVO je odbrana sopstvenog naroda koji je bio izložen genocid

Autor:  Slavko Roksandić
28.07.2026.22:18
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Šešelj kopka maštu Britanije: Rusija odabrati državu koja će platiti ceh
Ilustracija
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Lenjinov koncept federalizma predstavljao je ubojito sredstvo za čerupanje ruskih zemalja, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

"Naravno, on je imao smisla kad je reč, na primer, o centralnoazijskim državama, kao što su Kazahstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadzikistan i Turkmenistan. Kad je reč o Azerbejdzanu, Gruziji, Jermeniji... to su teritorije pripojene Rusiji i Rusi su tim teritorijama omogućili visok stepen emancipacije.  I te zemlje su ostale uglavnom prijateljske Rusiji i nakon odvajanja od Sovjetskog Saveza, jer njihovi narodi shvataju koliko su se uslovi života tih naroda poboljšali, koliko su se emancipovali, koliko im se razvila kultura, ekonomija, koliko su im se razvili svi oblici organizovane ljudske delatnosti. Međutim, kad je reč o Belorusiji i Ukrajini, stvari su mnogo drugačije izgledale. Naravno, Belorusi su izvorno Rusi, ali imaju određene specifičnosti, čak imaju i neki književni jezik koji je vrlo sličan ruskom. Sličan je i srpskom — čak je sličniji srpskom, kako su mi objašnjavali neki istaknuti beloruski intelektualci i generali, sličniji je srpskom jeziku nego ruskom. Što se tiče Ukrajine, to su teritorije prvo na kojima je nastala ruska država — Kijevska Rus, kasnije je nastala Moskovska Rus, Novgorodska Rus i tako dalje. Dakle, tu su Rusi pokršetni. Sveti Vladimir je u Kijevu pokrtio Rusiju. Tu je počeo masovni proces pokrštavanja, a onda je pokrštena cela Rusija. Dakle, nema nikakvog spora da je reč o ruskom narodu, o ruskoj zemlji.  A šta su Ukrajinci u svemu tome? Ukrajinci su oni koji su se vekovima odnarođavali od Rusije, pogotovo pod poljskom okupacijom. Znate, ta poljska okupacija Rusije je dugo trajala, čak u jednom periodu su Poljaci držali pod okupacijom i celu Moskvu, pa su se Rusi mukotrpno oslobađali i vratili ono što je njihovo, pa čak su uzeli i malo više nego što je prethodno bilo njihovo. A tamo predstavlja... ne bih rekao etnička celina, ali bih rekao izvesna posebnost zbog različitih vera na krajnjem zapadu Ukrajine. Tamo žive Rusini, žive i drugi neki etnički elementi koji su se izdvojili iz Rusije pre svega promenom vere. Tamo žive potomci Rusa čiji su se preci pounijatili, pa su danas unijati. Rusini koji žive u Srbiji su takođe Rusi. Oni su iz tih zapadnih delova Ukrajine, ali oni su unijati. I oni svaku liturgiju počinju prizivanjem rimskog pape. Za njih je rimski papa vrhovni prvosveštenik. Dalje, postoji katolički element, to su oni koji su potpuno promenili veru. Dosta je tu i Poljaka poreklom. Znate, ukrajinski nacionalisti u Drugom svetskom ratu ubili su 300.000 Poljaka. Samo na jednom mestu, u jednoj toj zločinačkoj akciji ubijanja, ubijeno je oko stotinu hiljada Poljaka. Sad ta istina izlazi na videlo", kazao je Šešelj za Informer TV.

Za SVO tvrdi da je to odbrana sopstvenog naroda koji je bio izložen genocidu.

"Znate li šta su u Donjecku i Lugansku radili pripadnici tog nacističkog režima iz Kijeva i njihove sluge? Ubijali su bezobzirno civilno stanovništvo", rekao je dr Šešelj.

Lider radikala je konstatovao da će Rusija odabrati državu koja će platiti ceh.

- Ja navijam da to bude Velika Britanija - izjavio je predsednik SRS.

 
 
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