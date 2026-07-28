Centar savremene politike je nevladina organizacija osnovana 2012. godine. Njen cilj je da kroz civilni sektor i medije promoviše zapadne vrednosti i gura antisrpsku propagandu.

Njen osnivač je Nemanja Todorović Štiplija, čovek koji se školovao u Nemačkoj.

Svoju antisrpsku agendu šire preko medija kao što su Europian Western Balkans, neretko i preko N1, pa čak i preko Radio televizije Srbije (RTS).

Cilj je oblikovanje javnog mnjenja, a poznato je i da sprovode lažna istraživanja u saradnji sa Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku i CRTA-om.

Novac za ovakvu propagandu stiže, naravno, iz Brisela, odnosno Evropske unije, Saveta Evrope, ali i od raznih stranih ambasada.

Kada se sagledaju političke poruke, izvori finansiranja i javno delovanje Centra savremene politike, nameće se pitanje - da li je reč o nezavisnom istraživačkom centru ili organizaciji koja promoviše unapred definisanu antisrpsku agendu?

Javnost ima pravo da zna ko finansira istraživanja koja se predstavljaju kao objektivna i gde prestaje analiza, a počinje politička propaganda?

(24 sedam)