Američko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da istražuje veliki natpis “8647“ koji se pojavio na travnjaku u sklopu Nacionalnog tržnog centra u Vašingtonu, a povezuje se sa protivnicima predsednika Donalda Trampa, preneo je danas Rojters. Oznaka sa ovim brojevima vidljiva je na travi, u blizini Spomenika Drugom svetskom ratu.

Američka policija i pripadnici Nacionalne garde reagovali su na incident.

Termin “8647“ usvojili su protivnici Trampa u znak protesta protiv njegove administracije, navodi agencija. Trampovi saveznici i Ministarstvo pravde SAD rekli su da bi ovaj znak mogao da se protumači kao poziv na nasilje.

Referenca se odnosi na sleng izraz “86“, koji potiče iz ugostiteljske industrije, a znači proterati ili se rešiti nečega, kao i na Trampa koji je 47. predsednik SAD.

Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova nazvao je incident aktom “poremećenog vandalizma“.

“Ministarstvo shvata svaku pretnju predsedniku veoma ozbiljno, a naša policijska služba zadužena za parkove istražiće ovaj incident i pozvati počinioce na odgovornost“, naveo je portparol u saopštenju. Za sada nije jasno kako su oznake na travi napravljene, navodi agencija.