Jezive scene nasilja mogle su se danas videti u organizaciji blokadera u Frankfurtu! Blokaderi su prebili mladića samo zato što je rekao da je za Vučića, opširnije o tome pročitajte u POSEBNOJ VESTI.

Nakon što se snimak jezivpg nasilja proširio na društvenim mrežama, blokaderi među sobom oči povadiše. Još jednom su pokazali sav svoj nesklad, pa su se i nakon ovog incidenta - međusobno posvađali!

Naime, na Tviteru su konstatovali da im je ovo "autogol". Blokaderi se međusobno nazivaju kretenima.

Evo šta piše u jednoj od objava:

- Kakav penal za Vučića pravi Proglas. Bravo kreteni. Na svim ste medijima. Sad ima pet dana o tome da pričaju. Mrš, bagro!