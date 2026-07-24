Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o aktuelnoj energetskoj situaciji i pregovorima koji se vode između Srbije, Rusije i Mađarske.

On je istakao da prvi put postoji ozbiljan razlog za optimizam kada je reč o završetku razgovora koji bi mogli da imaju veliki značaj za energetsku sigurnost zemlje.

Vučić: Blizu smo konačnog rešenja

– Mislim da po prvi put sa optimizmom očekujemo kraj razgovora u tom trouglu – Rusi, Mađari, Srbi. Mislim da smo blizu konačnog rešenja po tom pitanju – rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, postizanje dogovora predstavljalo bi važan iskorak za Srbiju u više oblasti.

"To bi Srbiji dalo ogromnu snagu"

Predsednik je ocenio da bi konačan dogovor dodatno ojačao ekonomsku poziciju Srbije i doprineo stabilnosti države.

– To Srbiji daje veliku snagu i po pitanju fiskalne stabilnosti, kreditnog rejtinga i svih drugih stvari. To bi bila ogromna snaga za Srbiju i verujem da to možemo u narednih mesec dana da završimo – poručio je Vučić.

Dodao je da očekuje da pregovori budu uspešno okončani u narednom periodu, što bi predstavljalo značajan korak za energetsku bezbednost i ekonomsku stabilnost Srbije.