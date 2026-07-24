Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras javnosti povodom trgovinskih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i najavio značajnu promenu kada je reč o carinama na robu iz Srbije.

Kako je rekao, nakon intenzivnih razgovora sa američkom administracijom, carine koje su pogađale srpske izvoznike trenutno više ne važe.

"Od noćas su carine nula odsto"

Vučić je podsetio da su prethodnih godina na snazi bile carine na strateške proizvode poput čelika, aluminijuma, putničkih vozila i bakra, kao i dodatne tarife koje su SAD uvodile zemljama sa suficitom u trgovinskoj razmeni.

– Imali smo carine na čelik, aluminijum, putnička vozila, bakar, što su strateški proizvodi i što su Amerikanci uvek radili, a onda su dodate tarife kao odgovor zemljama koje su imale spoljnotrgovinski suficit prema SAD. Ljudi treba da znaju da je to nama nanelo probleme, posebno kod dela stranih i domaćih kompanija. Užički Partizan je izvozio njima. Od noćas po našem vremenu tarife za Srbiju su 0 odsto. U budućem periodu biće 10 i 12, ali za sada će biti 0 odsto. To nama daje ogromnu šansu – rekao je Vučić.

Velika prilika za srpske izvoznike

Predsednik je ocenio da će ukidanje carina omogućiti veću konkurentnost srpskih proizvoda na američkom tržištu i otvoriti nove mogućnosti za domaće kompanije.

On je podsetio da se Srbija nalazi u periodu velikih geopolitičkih i ekonomskih izazova, zbog čega je svaka ovakva odluka od posebnog značaja za privredu i dalji privredni rast zemlje.