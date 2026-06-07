U videu koji se proširio mrežama, mladić želi da uđe u jezero.

Ali se labud, koji jezero smatra svojom teritorijo, ustremio na njega.

Video je objavljen na Instagram stranici Lad Bible, a u opisu je navedeno:

"Labudovi su veoma teritorijalne ptice, posebno tokom sezone parenja, kada štite gnezda, jaja i mlade labudove. Par koji se pare često će zauzeti deo vode i agresivno ga braniti od drugih labudova, ptica, pa čak i ljudi ako se previše približe. Da bi upozorili uljeze, labudovi koriste kombinaciju šištanja, pokazivanja krila i juriša preko vode sa podignutim krilima. Iako su generalno mirni, postaju mnogo odbrambeniji kada osete pretnju svojoj porodici.⁠⁠

Ovo teritorijalno ponašanje igra važnu ulogu u osiguravanju da par ima dovoljno prostora, hrane i bezbednosti da uspešno odgaji svoje mlade. Kada se sezona parenja završi, labudovi su često mnogo tolerantniji prema drugima i mogu se okupljati u većim grupama."

Video je ima i mnogo komentara:

Labud je bio u fazonu „Moraš da izlaziš dok te ja ne dohvatim!!!“, "Ali kako je u sekundi shvatio da je u ozbiljnoj nevolji", "Labudovi su veoma agresivni", "Hahahaha, kako je trčao preko vode", bili su samo neki od komentara.

Tišina pre nego što svi shvate da je u ozbiljnoj nevolji