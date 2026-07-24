Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija nastavlja intenzivne razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i zahvalio američkom predsedniku Donaldu Trampu na odnosu prema Srbiji.

Kako je istakao, posebno mu znači što je Tramp, prema njegovim rečima, pokazao interesovanje za Srbiju i povremeno prenosio delove njegovih intervjua.

"Drago mi je zbog dostojanstva našeg naroda"

Vučić je rekao da je Srbija tokom pregovora uradila sve što je bilo do nje, ali je zahvalio i američkim partnerima na poverenju.

– Mi razgovaramo sa Amerikancima. Zahvalan sam i predsedniku Trampu zbog toga što je obraćao pažnju na jednu malu Srbiju i povremeno prenosio delove mojih intervjua. Drago mi je zbog dostojanstva našeg naroda i naše zemlje. Mi smo svoj posao uradili, ali hvala našim američkim partnerima na poverenju – rekao je Vučić.

"Nije realno da tarife ostanu na nula odsto"

Govoreći o budućim trgovinskim odnosima sa SAD, predsednik je ocenio da sadašnji režim neće moći trajno da ostane na snazi.

– Nemoguće je da ostane na nula odsto tarife. Verujem da u narednih šest meseci može ostati na ovom nivou – poručio je Vučić.

Dodao je da će Srbija nastaviti razgovore sa američkom administracijom kako bi dodatno unapredila ekonomsku saradnju i položaj domaćih kompanija na američkom tržištu.