Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o problemima koje izaziva nizak vodostaj Dunava i mogućim posledicama po snabdevanje gorivom.

Kako je rekao, Srbija se suočava sa ozbiljnim izazovima u transportu robe, dok situaciju dodatno komplikuju globalna dešavanja.

"Dunav nikada nije bio na nižem vodostaju"

Vučić je istakao da je Hrvatska ozbiljna država i da o tome govori bez ikakve ironije, a zatim ukazao na problem rekordno niskog vodostaja Dunava.

– Hrvatska je ozbiljna zemlja, to govorim bez imalo ironije. Nama Dunav nikada nije bio na nižem vodostaju, teško barže prolaze – rekao je Vučić.

"Ne smemo da dozvolimo da nestane goriva"

Predsednik je naglasio da država ulaže velike napore kako bi obezbedila stabilno snabdevanje gorivom širom Srbije.

– Mnogo problema imamo sa gorivom, a ne smemo da dozvolimo ni na malim pumpama da gorivo nestaje. Ne mogu ja da vam garantujem jer ovo što se zbiva u svetu nije normalno – poručio je Vučić.

On je dodao da država pažljivo prati razvoj situacije i preduzima mere kako bi se obezbedilo uredno snabdevanje građana i privrede.