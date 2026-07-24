Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o problemima koje izaziva nizak vodostaj Dunava i mogućim posledicama po snabdevanje gorivom.
Kako je rekao, Srbija se suočava sa ozbiljnim izazovima u transportu robe, dok situaciju dodatno komplikuju globalna dešavanja.
"Dunav nikada nije bio na nižem vodostaju"
Vučić je istakao da je Hrvatska ozbiljna država i da o tome govori bez ikakve ironije, a zatim ukazao na problem rekordno niskog vodostaja Dunava.
– Hrvatska je ozbiljna zemlja, to govorim bez imalo ironije. Nama Dunav nikada nije bio na nižem vodostaju, teško barže prolaze – rekao je Vučić.
"Ne smemo da dozvolimo da nestane goriva"
Predsednik je naglasio da država ulaže velike napore kako bi obezbedila stabilno snabdevanje gorivom širom Srbije.
– Mnogo problema imamo sa gorivom, a ne smemo da dozvolimo ni na malim pumpama da gorivo nestaje. Ne mogu ja da vam garantujem jer ovo što se zbiva u svetu nije normalno – poručio je Vučić.
On je dodao da država pažljivo prati razvoj situacije i preduzima mere kako bi se obezbedilo uredno snabdevanje građana i privrede.
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