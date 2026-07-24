Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o novim merama koje država planira za građane u narednom periodu.

Kako je rekao, prve promene stižu već početkom avgusta, kada će na snagu stupiti niže cene pojedinih lekova.

Od 1. avgusta niže cene lekova

Vučić je istakao da je država dugo radila na tome da omogući snižavanje cena lekova.

– Od 1. avgusta idemo sa nižom cenom lekova. Znamo šta smo učinili po tom pitanju da bi se do toga došlo – rekao je predsednik.

U septembru nove isplate za građane

Govoreći o narednim isplatama, Vučić je podsetio da penzioneri nastavljaju da primaju penzije u uobičajenim terminima.

– Imamo uobičajenu podelu penzija od 2. do 10, a 14. septembra idemo sa isplatom svega onoga o čemu smo govorili. Pa isplata za one koji su pod boračkom zaštitom, socijalnom – rekao je Vučić.

Dodao je da će država nastaviti sa sprovođenjem mera usmerenih na podršku građanima i unapređenje njihovog životnog standarda.