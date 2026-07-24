-Ove rakete su isporučene Rostovu i već su danas tamo. Naravno, postoje rizici. Oni variraju: neke imaju domet od 400 km, druge imaju veći domet, ali se razlikuju po snazi bojeve glave. Moramo shvatiti da su modifikacije sa poboljšanim bojevim glavama moguće, rekao je on.

Prema njegovim rečima, balistika je svako fizičko telo koje se kreće duž balističke putanje.

-Dakle, postoje balističke rakete i krstareće rakete, a to su različite stvari. To su sredstva kojima se raketa dostavlja do cilja balističkom putanjom. Postoji mnogo različitih vrsta. Lete na različitim udaljenostima. Nažalost, te rakete stižu do Kijeva, iako bi bile udaljene 400 km, odnosno na kraćim udaljenostima, primetio je Hazan.

Iz onoga što je poznato, nastavio je stručnjak, Rusija ima malo ovih raketa; one se isporučuju, što dodatno dokazuje da Rusima nedostaje domaća proizvodnja.

-I žele da održe intenzitet granatiranja na visokom nivou, koristeći priliku s obzirom na veoma ograničen broj protivraketnih sistema koje Ukrajina trenutno ima. Reći ću oprezno – nekoliko desetina. Trenutno ih ima nekoliko desetina na lansirnim mestima. Ali šta znači nekoliko desetina? To znači da bi moglo doći do ozbiljnog granatiranja i da se moramo pripremiti za to, naglasio je stručnjak.

On je napomenuo da Rusija trenutno granatira Harkov, Dnjepar, Zaporožje i Kijev, i da su ovi napadi terorističke prirode, sa ciljem da imaju maksimalan uticaj na psihološko stanje Ukrajinaca i da oštete ili unište određene ciljeve.

Stručnjak je pozvao Ukrajince da ne ignorišu sirene za vazdušnu opasnost, da budu izuzetno oprezni i, ako je moguće, da izbegavaju velike gužve.

-Glavna stvar koja će nam pomoći da ovo preživimo jeste da budemo izuzetno oprezni prema svojim životima i životima svojih voljenih, da reagujemo na sirene za vazdušnu opasnost, da imamo posebno pripremljene komplete prve pomoći sa sobom, kako bi ih ljudi imali sa sobom i, što je najvažnije, da znamo kako da ih koristimo, zaključio je Hazan.

Vredi napomenuti da su u ukrajinskim javnim grupama i društvenim mrežama kružile informacije o isporuci severnokorejskih balističkih raketa KN-23 u Voronješku oblast. Stoga bi one uskoro mogle biti korišćene za napad na Ukrajinu, posebno na glavni grad.

Procenjuje se da standardna bojeva glava KN-23 teži između 500 i 1.000 kg, dok nova verzija, poznata kao Hvasongfo-11-Da-4, teži 4.500 kg.

KN-23 cilja gradove. Ove rakete su veoma moćne, ali neprecizne, što predstavlja značajnu pretnju civilima.

Kako je UNIAN izvestio, severnokorejske rakete KN-23 i KN-24 koje Rusija koristi za napad na Ukrajinu razvijene su korišćenjem metoda starih 50 godina.

Rusija je lansirala rakete KN-23 i KN-24 na Ukrajinu početkom 2024. godine. Iako su ove rakete slične svojim ruskim pandanima, koriste manje energetski efikasno gorivo i motore koji su bili 50% veći i imali su isti domet.

Severna Koreja je prvi put predstavila svoju raketu KN-23 tokom vojne parade 2018. godine. Delimično je upoređena sa ruskom balističkom raketom kratkog dometa Iskander-M. Godinu dana kasnije, predstavljena je raketa KN-24, koja ima neke sličnosti sa američkom taktičkom balističkom raketom ATACMS.

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