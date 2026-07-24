Ekstremno nizak vodostaj Dunava ovih dana otkrio je peščane sprudove, delove rečnog korita i ostatke potopljenih plovila koji su decenijama bili skriveni ispod površine vode.

Međutim, najveću pažnju privukao je nesvakidašnji potez vozača automobila sa srpskim registarskim oznakama, koji je iskoristio novonastalu "kopnenu vezu" i stigao do Vukovarske ade.

Automobilom preko gotovo isušenog Dunava

Kako navodi Instagram stranica backapalankadesavanja, vozač je automobilom prešao preko dela rečnog korita na mestu gde je nekada pristajala skela koja je povezivala dve obale Dunava.

Na ostrvu se kratko zadržao, razgovarao sa kupačima i izletnicima, a zatim krenuo nazad istim putem.

Prilikom povratka automobil se nakratko zaglavio u pesku, ali je vozač uspeo da se izvuče i bez većih problema nastavi vožnju.

Vodostaj otkrio i brod potopljen pre gotovo jednog veka

Rekordno nizak nivo Dunava otkrio je i tragove istorije.

Kod Opatovca ponovo su postali vidljivi ostaci broda koji je potonuo još tridesetih godina prošlog veka, dok su peščani sprudovi postali prava atrakcija za posetioce.

Događaj otvorio i pitanje granice

Vukovarska ada nalazi se na delu Dunava gde granica između Srbije i Hrvatske još nije konačno definisana.

Hrvatska smatra da ostrvo pripada njenoj teritoriji pozivajući se na katastarske granice, dok Srbija zastupa stav da granica treba da prati sredinu plovnog toka Dunava.

Upravo zbog toga vožnja automobilom preko gotovo isušenog korita izazvala je veliku pažnju i brojne komentare na društvenim mrežama.

Izvor: backapalankadesavanja / Instagram