Srbija je prethodnih dana vodila intenzivne razgovore sa američkom administracijom o trgovinskim pitanjima.

Predsednik Vučić je u Dnevniku potvrdio sjajne vesti za Srbiju.

Ukinute tarife

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će od noćas po srpskom vremenu američke tarife na srpsku robu, koje su od avgusta prošle godine iznosile 35 odsto, biti nula odsto.

"Ono što je dobra vest, to je da od noćas, po našem vremenu - tarife za Srbiju su nula odsto. U nekom periodu, svakako, u budućnosti će biti između 10 i 12 odsto, ali za sada i još neko vreme, dok traju naši razgovori, biće nula odsto", rekao je Vučić gostujući na RTS.

On je istakao da nam to daje ogromnu priliku i ogromnu šansu.

"Čak i to kada dođe do tih 10 ili 12 odsto biće u redu", dodao je Vučić. Vučić je podsetio da kada je bio u Tokiju, Osaki i drugim mestima u Japanu da je glavni problem za određene kompanije bio upravo taj da postoje visoke tarife od strane Sjedinjenih Američkih Država uvedene protiv Srbije.

"I zato nisu mogli svoje proizvode da izvoze na američko tržište. I ja sada verujem da će bukvalno biti stotine miliona dolara novih investicija, jer tada sam razgovarao sa gospodinom Šimizuom i sada verujem da ćemo imati priliku da dobijemo nove investicije od onih koji su već investirali ovde, a to će biti odličan signal i za druge japanske, korejske, i tako dalje kompanije, i odlična stvar za naše kompanije", rekao je Vučić.

On je podsetio da je Srbija imala i pre 1. avgusta prošle godine američke carine, posebno na čelik, aluminijum i putnička vozila, bakar.

"To su strateški proizvodi i to su Amerikanci uvek radili. Onda su dodate specijalne tarife od 35 odsto kao odgovor onim zemljama koje su imale spoljnotrgovinski suficit u trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo tu imali različita tumačenja. Mi znamo šta je bila američka roba i imali smo deficit u odnosima sa Amerikom", rekao je Vučić.

On je kazao da su Amerikanci tumačili drugačije.

"Pošto je išlo deo toga preko Holandije, da je to u stvari izvoz iz Evropske unije za Srbiju, a ne iz Sjedinjenih Država, jer su koristili neke holandske kompanije kao posrednike. I u krajnjoj liniji, to je bio razlog zašto su nam uvedene tarife od 35 odsto. Ljudi treba da znaju, to je nama nanelo i donelo nemale probleme, i posebno kod dela stranih kompanija, ali i kod dela domaćih kompanija. Prvi Partizan užički je izvozio mislim, 30 godina svoju municiju u Sjedinjene Američke Države, i tada se suočava sa ozbiljnim problemima i ozbiljnom konkurencijom."

Četiri istrage

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će ukidanje američkih carina Srbiji doneti nove investicije i naveo da su analizirane četiri stvari oko carina, odnosno da su vođene četiri istrage.

"Prva stvar je oko takozvanog prinudnog rada. Tu smo dugo stajali, kao i sve zemlje Evrope, i Evropska unija je zbog toga kažnjena i stavljena na listu od 10 odsto tarifa. Sve zemlje Evropske unije od sinoć imaju 10 odsto dodatnih tarifa zbog prinudnog rada", rekao je on za RTS.

Prema njegovim rečima, drugi razlog su bile nepovoljne trgovinske prakse, gde je Srbija analizirana i skinuta sa liste.

"Treći razlog bila je farmaceutska industrija i visoke cene lekova. Tu posebno mi se čini da Sjedinjene Države targetiraju Nemačku i Švajcarsku iz Evrope, a mi nismo tu.

Tačka broj 4 su nepovoljne prakse u digitalnim taksama i porezima, Srbija nije tu, tako da smo po tim pitanjima, za sada čisti, i zato imamo u ovom trenutku nula odsto tarife", rekao je Vučić. Istakao je da je mnogo srećan zbog ove važne vesti, a da će ona mnogo značiti za zemlju, jer će biti više investicija i ljudi će želeti mnogo više da dolaze u Srbiju.

"To će značiti dalje snaženje našeg investicionog rejtinga, novoa našeg kreditnog rejtinga. To će za nas značiti, rekao bih, ogromnu priliku da, kada ljudi porede gde će da ulažu novac, da znaju da mogu da ulažu u našu zemlju i da im je to jednostavnije. I naravno, to će biti dobar signal i američkim investitorima za našu zemlju", istakao je on. Dodao je da upravo zbog postojanja visokih tarifa od strane SAD Srbiji, mnogi nisu mogli svoje proizvode da izvoze na američko tržište i da veruje da će sada biti na stotine miliona dolara novih investicija.

Energetika

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da prvi put može da kaže da sa optimizmom očekuje kraj razgovora o NIS-u koji vode Rusija, Mađarska i Srbija i da smo bilizu konačnog rešenja.

"Ja mislim da po prvi put mogu da kažem, kao dobru vest, da sa optimizmom iščekujem kraj razgovora, u tom trouglu, između Rusa, Mađara i Srba, i verujem da to možemo da završimo. Mislim da i Amerikanci, koji to sve pomno prate, sada vide kraj svega toga. Verujem da će to da urade, jer mislim da smo blizu konačnog rešenja što se tog pitanja tiče", rekao je Vučić za RTS.

Dodao je da to Srbiji dodatno daje, kako je rekao, veliku snagu u budućnosti i po pitanju fiskalne stabilnosti, kreditnog rejtinga i svih drugih stvari. Američki OFAC je ranije produžio operativnu licencu NIS-u do 31. jula, kao i mađarskom MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u takođe do kraja jula.



Nove mere za građane

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da će od 22. septembra početi isplata punoletnim građanima iz Akcionarskog fonda, od po 6000 dinara, nekima i više, da će od 1. avgusta važiti niže cene lekova, a da će 14. septembra početi isplata pomoći penzionerima.

On je za RTS rekao da će iz Akcionarskog fonda biti isplaćeno ukupno 7.668.000 dinara, ali i da će zakon koji uređuje ovu oblast iz 2007. morati da se menja.

"Tada je napisano da svi koji su punoletni do 2007. godine, dakle, da oni imaju to pravo. I sad mi moramo da isplatimo i za umrle ljude u međuvremenu, a njih je 1.300.000, odnosno, u skladu sa ostavinskim postupkom, njihovim naslednicima. Tako da će neka lica dobiti po dva, ili tri puta, ukupno će dobiti po 6. 000 dinara, neko će dobiti čak i 12, neki čak i 18.000 dinara", rekao je Vučić.

On je naveo da će pomoć penzionerima iznositi od 35.000 dinara za one sa penzijama do 32.000 dinara i 27.500 ili 20.000 za one sa većim penzijama. Dodao je da će istovremeno biti povećana i boračka primanja.

"Za one koji su pod boračkom zaštitom, dakle, oni će primiti više novca. Idemo za sve one koji imaju socijalna primanja u isto vreme", rekao je Vučić. On je naveo i da će početkom septembra obavestiti građane kolika će biti povećanja penzija i plata u javnom sektoru.

"Dakle da li će to biti peti, šesti, sedmi, osmi, ne znam tačan dan, ali to je vreme kada mogu da očekuju velike odluke", rekao je Vučić.



