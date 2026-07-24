Dok blokaderi i njihovi mediji mesecima pokušavaju da javnosti podmetnu priču da je policija ''pretukla'' dečaka u Valjevu, Informer je došao do ekskluzivnog snimka koji ih demantuje.



Blokaderi su 14. avgusta prošle godine izazvali brutalno nasilje na ulicama Valjeva gde su uništavali prostorije SNS, prostorije grada, a zatim su krenuli na policajce.

U tom jezivom napadu blokadera na pripadnike policijskih snaga, zgubidani i tajkunski mediji isekli su ključne delove, a u javnosti lansirali samo to kako policija pokušava da uspostavi red i mir.

Objavljujemo deo koji su blokaderi sakrili i nadali se da neće izaći u javnost.



Reč je o video-snimku od 14. avgusta kada jedan čovek sa motkom uleće i zaleće se na policiju!

Iako su nasilnici pokušali da predstave javnosti da je policija ''brutalno pretukla decu'', kako piše Informer, reč je o odraslom čoveku pod imenom Milan Jurašinović.

A zatim dva dana kasnije, 16. avgusta prošle godine, ovaj blokader Jurašinović ponovo dolazi na nasilni protest blokadera u kom se ponovo u istoj garderobi zaleće na policiju i to opet sa motkom!

Sada je jasno zašto su blokaderi i tajkunski mediji isekli ovaj ključni deo - jer u verziji koja je kružila društvenim mrežama i pojedinim medijima nije prikazan početak sukoba, odnosno trenutak koji, prema snimku, prethodi reakciji policije.



Ono što je interesantno, Jurašinović je pomalo ''luckast''. Javno se hvali kako se opija, a po društvenim mrežama plasira pesme u kojima se promoviše ''droga i alkohol'', a još veći skandal je objava u kojoj je okačio fotomontažu predsednika Srbije Aleksandra Vučića kako gori!

Snimke možete pogledati klikom OVDE







