Javne polemike oko izjava bivše tužiteljke Jasmine Paunović dobile su novi nastavak nakon što je novinarka Antonela Riha uputila sarkastičan komentar na račun njenih naknadnih objašnjenja.

Paunović je prethodno u emisiji Dejana Lučića govorila o političkim temama i iznosila stavove o tome šta bi, prema njenim rečima, Srbiju moglo da očekuje nakon izbora ukoliko opozicija dođe na vlast.

Riha odgovorila jednom rečenicom

Komentarišući pokušaje da se izjave Jasmine Paunović dodatno objasne ili razjasne, Antonela Riha kratko je poručila:

– Hajde pitajte je još nekoliko puta, možda svaki put bolje objasni, pa da zaboravimo šta je rekla.

Njena izjava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su korisnici komentarisali i samu polemiku koja se vodi oko ranijih nastupa Jasmine Paunović.