Javne polemike oko izjava bivše tužiteljke Jasmine Paunović dobile su novi nastavak nakon što je novinarka Antonela Riha uputila sarkastičan komentar na račun njenih naknadnih objašnjenja.

Paunović je prethodno u emisiji Dejana Lučića govorila o političkim temama i iznosila stavove o tome šta bi, prema njenim rečima, Srbiju moglo da očekuje nakon izbora ukoliko opozicija dođe na vlast.

Riha odgovorila jednom rečenicom

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Komentarišući pokušaje da se izjave Jasmine Paunović dodatno objasne ili razjasne, Antonela Riha kratko je poručila:

– Hajde pitajte je još nekoliko puta, možda svaki put bolje objasni, pa da zaboravimo šta je rekla.

Njena izjava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su korisnici komentarisali i samu polemiku koja se vodi oko ranijih nastupa Jasmine Paunović.