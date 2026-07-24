Pokušaj Jasmine Paunović da kroz intervju za portal Nova.rs objasni sporne navode iz podkasta Dejana Lučića nije naišao na očekivane reakcije na društvenim mrežama.

Naprotiv, usledio je novi talas komentara, a među onima koji su reagovali našli su se i korisnici koji se često svrstavaju uz blokaderske proteste.

Ni blokaderi nisu poverovali novom objašnjenju

Posebnu pažnju izazvala je objava Martine Rakanjel na društvenoj mreži X, koja je podelila vest portala Nova.rs uz kratak komentar:

"Hahaha ovo još gore, ovde se vadila."

Njena objava brzo je počela da se deli i komentariše, a mnogi korisnici ocenili su da je pokušaj dodatnog objašnjenja izazvao suprotan efekat.

Pokušaj objašnjenja otvorio nova pitanja

Podsetimo, Nova.rs je objavila razgovor sa Jasminom Paunović u kojem je odgovarala na pitanja o spornim navodima iz podkasta kod Dejana Lučića.

Međutim, umesto da utiša polemiku koja se vodi na društvenim mrežama, njeno objašnjenje izazvalo je nove reakcije i komentare, uključujući i kritike ljudi koji se inače ne mogu svrstati među njene političke protivnike.