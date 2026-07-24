U jadnom i komičnom intervjuu za blokadersku Nova S, Paunovićeva je pokušala da od sebe napravi "naivnu žrtvu" koja navodno nije znala gde dolazi, tvrdeći da je Lučića gledala kao "svakog drugog novinara" i da "uopšte ne prati teorije zavere".

Pokušavajući da izbegne odgovornost za to što se u emisiji ushićeno slagala sa morbidnim lažima da Vučiću otac nije otac, a da deca nisu njegova deca, Paunovićeva je ponudila objašnjenje u rangu osnovca uhvaćenog u prepisivanju:

- On me je tokom razgovora prekidao i nametao neke rečenice kojima sam bila frapirana. Ja sam okrenula temu, rekla sam "da, da, dobro, to sam i ja čula" - ali sam nastavila sa svojom temom - pravdala se sramno Paunovićeva na portalu Nova S.

Čekajte, žena koja je kandidat za visoku državnu funkciju i bivši tužilac, na gnusne laži o deci i porodici predsednika države odgovara sa "da, da, dobro, to sam i ja čula" i sada tvrdi da se s time "nije slagala"?! Ko ovde koga pravi ludim?!

Da stvar bude još gora, dok je pokušavala da se opravda, Paunovićeva je u istom tom intervjuu za Novu S ponovo potvrdila svoje skandalozne, fašističke i ksenofobne stavove.

Bez trunke blama ponovila je da "Srbijom vladaju nesrbi", nastavila da deli lekcije o tome ko ima pravo da glas na izborima, pa se ponovo zapetljala u svoje rasističke opaske o francuskoj reprezentaciji.

Kada je shvatila da joj je lažna maska "ugledne tužiteljke" i "hrabrog glasa" potpuno spala u prašinu, Paunovićeva je pokušala da krivicu svali i na samog voditelja, priznajući da ga je zvala da ga moli za demanti, na šta joj je Lučić skresao u lice: "Tuži, pa ću eventualno biti svedok!"

Ovaj jadni pokušaj "pranja" na tajkunskim medijima samo je dodao ulje na vatru i ogolio svu nemoralnost i dvoličnost takozvane "studentske" i blokaderske liste. Narodu je sve jasno, niko ih ne mora napadati, oni se sami od sebe najbolje operu tako što se još dublje ukopaju u sopstveno blato.

Izvor: Informer