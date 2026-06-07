-Ovo je stravično. Htela sam drugačije da počnem emisiju, krenula sam nasmejana jer sam ovo tek pre 10 minuta videla. Imamo razloga da budemo srećni, jer nam je Aleksandar Vučić doneo mnogo dobrih vesti sa samita. I on je bio zadovoljan i srećan. Pričao mi je o auto-putu i fabrici robota. Imala sam lep dan i došla sam sa pozitivnim porukama, a onda sam videla ovaj snimak - započela je Ana i dodala:

-Ovo je stravično nasilje, o ovome verovatno pričaju kada misle na slobodu medija. Čovek je preko deset godina novinar francuskih medija. Dodatno je dobio batine i ispred. Ono što je neverovatno na blokaderskim skupovima je da ne postoji nijedan čovek ili žena da je ustao i rekao "Molim Vas, nemojte". Neverovatno je da niko nije reagovao, da su svi do jednog nasilnici. Ovog čoveka tamo niko nije zaštitio, oni se u nasilju slažu. Pitao ih je za plan i program i odmah "Aha, onda je za Vučića". Išla sam u Pirot danas i dobila informaciju da se okuplja grupa ljudi sa banerima "Studenti pobeđuju". Pitala sam Vučića za savet šta da radimo. Rekao je da podelimo posluženje blokaderima i naši ljudi su izašli i ponudili ih hranom i sokovima. Poslužili su se i razišli. To je razlika između blokaderske Srbije i nas - poručila je ona.