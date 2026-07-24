Polemika oko izjava Jasmine Paunović nastavlja se i nakon njenog intervjua za portal Nova, u kojem je pokušala da odgovori na kritike koje su usledile posle gostovanja u podkastu Dejana Lučića.

Međutim, umesto da smiri buru, intervju je izazvao novi talas reakcija na društvenoj mreži X.

"Sama se namestila i diskreditovala"

Među komentarima koji su privukli pažnju našla se i objava korisnice Antonela Riha, koja je podelila vest portala Danas uz poruku:

"Sama se namestila i diskreditovala, slučajno ili namerno."

U nastavku diskusije dodala je i:

"Ima i intervju za Novu, sve objasnila. Samo zaboravili da je pitaju oko nekih drugih spornih detalja. Bruka u medijima."

"Ni ova ne ume da se vadi"

Sličan stav izneo je i korisnik Aleksandar Kocić, koji je ocenio da intervju nije uspeo da promeni utisak javnosti.

"Ni ova ne ume da se vadi. Sa onakvim stavovima, kako bi i umela. 'Kao žena i majka...' – odmah ti je sve jasno."

Komentari su izazvali brojne reakcije i nastavili raspravu na društvenim mrežama o nastupu Jasmine Paunović i načinu na koji su pojedini mediji izveštavali o celoj temi.