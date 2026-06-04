Blokaderski pokret doživljava potpuni politički slom posle izbora Vesne Tomić, kandidatkinje SNS, za predsednicu opštine Kula. Naime, Tomićevu je podržalo 20 od ukupno 37 odbornika, među kojima je bio i predstavnik blokaderske grupe „Glas mladih opštine Kula", nakon čega je odmah krenuo lov na „izdajnika“ u blokaderskim redovima.

Da su plenumaši podržali SNS, dokazuje činjenica da je na glasanju za izbor članova Opštinskog veća odnos bio 19 naspram 18 odbornika, koliko su inače naprednjaci i blokaderska lista osvojili na lokalnim izborima.

Posle ovog šoka za blokadere, plenumaši i tajkunski mediji upregli su sve što su mogli ne bi li pokušali da sakriju svoj politički slom raznim teorijama zavere i optužbama na račun SNS!

Tako je Aleksa Babić sa „blokaderske liste“ pokazao svu nemoć opozicionara i za sve što se dogodilo u Kuli je optužio SNS. Naravno, bez ikakvih dokaza.

- Obavljeno je višesatno sastančenje, što individualno sa svakim odbornikom, što grupno. Mi ipak zasad zaista mislimo da je to mahinacija SNS zato što znamo sa kakvom mašinerijom imamo posla. Nastavljamo da preispitujemo i svoje redove svakako, ali ovo je zasad naš stav, da je to ipak mahinacija SNS - objavio je Babić za N1, a na direktno pitanje da li ima dokaze za svoje tvrdnje, odgovorio:

- Trenutno nemamo dokaze, ali radimo na tome da se sve dobro preispita...

Inače, teorije zavere u blokaderskim redovima polaku dostižu razmere naučne fantastike. Uostalom, šta reći za tvrdnje da je SNS potkupljivao svoje odbornike.

Međutim, sve ovo nije ubedilo čak ni najvatrenije pristalice blokadera da im poveruju. A Ivan Živkov, sociolog koji je blizak takozvanim studentima u blokadi, udario je na svoje saborce.

- Glasanje odbornika sa „studentske liste“ za SNS predsednicu opštine u Kuli moglo bi da bude korisno i otrežnjujuće za mnoge koji su se zaneli mišlju da je studentski pečat magičan, a političko devičanstvo pokreta i anonimnost kandidata garancija izbornog uspeha i smene vlasti - istakao je Živkov.

Miodrag Jovanović: Plenumaši imaju loše kadrove

Profesor Pravnog fakulteta Miodrag Jovanović, takođe blokaderski nastrojen, optužio je takozvane studente u blokadi da imaju veoma loš kadar.

- Iz ove epizode bih izvukao pouku kada je o studentskom pokretu reč, da dobro pazi koga kandiduje i ko će se na kraju dana naći na toj listi. Ne očekujem da bi ljudi koji se nađu na toj listi mogli u tom smislu da budu problematično rešenje, ali ovde imamo posla sa nekim ko pokušava na sve načine da nekoga privoli da pređe na drugu stranu - rekao je Jovanović.