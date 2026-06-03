"1975. godina, nulta godina, Angkari. Da li znate šta su Angkari? To su bile organizacije koje su Crveni Kmeri organizovali za edukaciju dece i omladinaca. Organizacije koje je trebalo da zamene roditelje, bake i deke te dece, od osam, deset, 12, 14 godina, u tom novom društvu. To su bile organizacije koje su bile smišljene da bi raskinule dugu vezu, dugu tradicionalnu vezu koju su, naravno kao i svuda, deca imala sa svojim roditeljima, koje su trebale da obesmisle sve to što su stariji znali. To vam je bila Kambodža između 1975. i 1979. godine pod Crvenim Kmerima. Kambodža u kojoj su kasnije ti omladinci organizovali logore za roditelje, za bake i deke, za sve starije. Da li vas to asocira na nešto? Da li su Angkari koji su iznad svega asociraju na nešto? Da, na plenume. Kod nas na plenume. E, to vam je to. I zato naši blokaderi studenti u stvari jesu Crveni Kmeri. Omladinci bez znanja, bez iskustva, koji hoće da upravljaju državom, koji su nemilosrdni, brutalni i osvetoljubivi prema svakom starijem, prema svojim roditeljima, prema bakama i dekama, koje će zatvarati u kuću na dan izbora, krasti im lične karte kao što ima predloga i tako dalje", rekao je Piper, pa dodao:

"Budimo pametni, ne dozvolimo da Crveni Kmeri koji su milion i po do dva miliona ljudi ubili u Kambodži od 1975. do 1979. da naši Crveni Kmeri ovde dođu na vlast. Nastali bi zločini, haos, patnja, zlo. Ali, verujem u naš narod, verujem u pamet i verujem da ćemo odbaciti ovdašnje blokaderske Crvene kmere", rekao je Piper.