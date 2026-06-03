Otkad je počelo izvođenje obojene revolucije u Srbiji, Novi Sad je postao epicentar dešavanja zahvaljujući radu hrvatske obaveštajne službe SOA. Njihovi agenti spavači aktivirani su na svim kritičnim tačkama, a u jednom delu Novog Sada, Limanu, posebno su ekstremni i odlučni da u ludosti istraju do kraja.

Marija Vasić, nastavnica u srednjoj školi koju tajkunsko-terorističke lažovizije nazivaju "profesorkom", uvredila je stotine hiljada vernika SPC uporedivši ih sa seksualnim "fetišarima".

Pljunuvši na svetinju Pojas Presvete Bogorodice, Vasić je u jednoj gnusnoj izjavi uspela da sublimiše sve ono što misle pripadnici blokadersko-terorističke sekte.

Budući da stanuje u naselju Liman 1, nakon što je srpska javnost reagovala na ove uvrede jasnom osudom, Vasić je od strane svojih komšija ekstremista dobila veliku podršku.

Isti oni koji uporno, godinu i po dana, usred ranjenog grada koji je izgubio 16 svojih građana u padu nadstrešnice, stoje na raskrsnicama izvodeći okultne rituale, čak u gluvo doba noći, poput najgorih satanista, sada podržavaju očit napad na svoje sugrađane pravoslavne vernike.

Neverovatna zamena teza više ni ne čudi. Nasilnici se proglašavaju žrtvama, nasilje se proglaša "samoodbranom", uvrede se proglašavaju stavovima i analizama, a obojena revolucija se proglašava "borbom za bolju Srbiju".

Koliko dobra može da bude Srbija u kojoj su na vlasti, sa silom države u rukama, ljudi koji podržavaju prosvetnog radnika koji otvoreno targetira i optužuje stotine hiljada ljudi da su mirno čekajući u redu izvodili magijski ritual?

Koliko bestijalan i besčastan treba da budeš da bi podržao nekoga ko se drzne da izgovori nešto takvo? Na kraju krajeva, jasno je zašto im smetaju kilometarski redovi pred Hramom Svetog Save.

Svakom đavoimanom, tj. od strane demona posednutom čoveku, smeta mir, spokoj, molitva i duševna nagrada kojom se hrane hodočasnici koji se poklanjaju Časnom Pojasu Presvete Bogorodice. Svakom demonu smetaju časni, pošteni, milosrdni, hrišćanski smireni i staloženi vernici.

Upravo zato podržavaju Mariju Vasić, koja je sama objasnila da je na strani zla kada je hapšena zbog pripreme rušenja ustavnog poretka sa grupom Gruhonjićevih svedoka na čelu sa Milom Pajić.

"Milost ne tražim, i ne bih vam je dala", rekla je ona, nakon čega ju je odmetnuto pravosuđe naravno pustilo na slobodu. Drugi deo te rečenice, međutim, pretnja je koju su shvatili građani Srbije.

Upravo zato danas stotine hiljada stoje u redovima da se poklone svetinji i da od Boga traže smirenje i blagoslov, uvidevši da je revolucija Marije Vasić đavolskom i demonsko delo.

(24 sedam)