Poslanica SNS-a Biljana Pantić Pilja izjavila je da u Srbiji već više od godinu dana traje pokušaj blokadera da podele društvo, porodice i prijatelje, optuživši pojedine aktere da napadaju crkvu, veru i obrazovni sistem.

"Više od godinu dana traje pokušaj blokaderskog ludila da nas podele. Da podele i posvađaju porodice, kumove, prijatelje.

Da nas podele na ćacije i takozvanu elitu. Krezube i sendvičare sa jedne strane i one koji to nisu sa druge strane. Oni su ti koji dele i lepe etikete.

Podelili su đake u školama. Roditelje u viber grupama. Sada, ti isti blokaderi, udaraju na Crkvu i na veru.

Sve iz iste kuhinje, kuhinje onih koji se javno zalažu za separatizam u Vojvodini.

Ne treba da čudi što je adresa Vojvodina i ko su autori svega ovoga-sledbenici Dinka Gruhonjića. Najaktivniji su svakako Mila Pajić, koja iz zagrljaja Hrvatske države smatra da je za nas najveći problem Kosovski mit i da smo mi ti, građani Srbije, krivi za sva zlodela i verovatno smo sami sebi vadili organe u Žutoj kući.

Uz Milu, tu je i Marija Vasić. Koja je sa Milom Pajić učestvivala u pokušaju nasilnog rušenja ustavnog poretka i za koje delo joj se sudi, postpak je u toku.

Ta Marija Vasić je profesor, pedagog. I to je najstrašnije. To što je ona vernike nazvala paganima i što je za nju vera fetišizam jeste strašno.Međutim, strašnije je što ona tome uči decu.

Strašno je što ona na reakciju Miloša Vučevića na njenu gnusnu izjavu, spominje njegovu decu. Valjda je to pedagoški, koristiti tudju decu u političkom obračunu.

I sada, nakon tih gnusnih izgovorenih reči, gde je napala veru, Crkvu i više od pola miliona ljudi koji su strpljivo čekali ispred Hrama Svetog Save, smeta joj reakcija i pravi od sebe žrtvu.

Nije Marija Vasić žrtva. Ona je oličenje svega onoga protiv čega moramo da se borimo. Protiv podela i protiv mržnje. Protiv ljudi koji napadaju decu onih koji ne misle isto.

Hteli su da nam unište obrazovanje. Sada žele da nam zabrane da verujemo. I to je sve šta treba da znate o blokaderakoj politici", navela je Biljana Pantić Pilja.