Američki profesor i istaknuti srbomrzac Danijel Server napao je Srbiju da planira vojno da interveniše u severnom delu Kosova i Metohije, a Albaniju pozvao da rasporedi svoje trupe u toj oblasti.

Server je ovoga puta nadmašio samog sebe i mržnja prema svemu što je srpsko mu nije dovoljna, i sada priziva rat na Kosovu i Metohiji.

U intervjuu za A2CNN, on je sugerisao da bi Albanija, kao zemlja NATO-a, mogla da igra veću ulogu u garantovanju bezbednosti lažne države Kosovo.

- Voleo bih da vidim više američkih trupa na Kosovu, ali ne bih se iznenadio čak i ako bi bilo povlačenja. Morate se naviknuti da živite sa ovom činjenicom. Možda znate da Albanija, kao članica NATO-a, može da postavi više trupa na Kosovo i zaštiti svog suseda. Važno za Kosovo je članstvo u NATO-u i EU. Članstvo u NATO-u bi rešilo mnoge probleme. Srbija ispunjava ciljeve svog srpskog sveta i niko ne očekuje da se Kosovari kreću i ljudi to moraju da shvate, da svet nastavlja da se kreće - rekao je Server.

On je potom nastavio sa izmišljanjem lažnih neprijatelja, podigao je „uzbunu zbog navodnih namera Srbije prema lažnoj državi“, navodeći da predsednik Aleksandar Vučić čeka povoljan geopolitički trenutak da „zauzme bar sever Kosova i Metohije“.

- Jasno je da Srbija pod Vučićem čeka geopolitičku priliku u kojoj mogu da zauzmu bar sever Kosova, jer nema nameru da zauzme ostatak Kosova jer bi se suočila sa gerilskim ratom koji bi bio razoran za Srbiju - zaključio je Server.

Stravično: Albanac pretukao Srbina sa KiM dok je štitio dete

Sveta Ilić iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju pretrpeo je brutalan napad od strane lokalnog Albanca dok je pokušavao da zaštiti svog sina, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

- Ovom incidentu prethodio je verbalni, a zatim i fizički napad muškarca albanske nacionalnosti na sina Svete Ilića. Kada je otac prišao da zaštiti sina, muškarac je uzeo drveni predmet i nekoliko puta ga udario, nakon čega je pobegao, dok je povređeni muškarac prebačen u bolnicu radi ušivanja i saniranja povreda. Slučaj je prijavljen policiji - navodi se u saopštenju.

- Porodica Ilić je domaćinska porodica koja nikoga ne provocira, a ovo nije prvi put da imaju problem sa istim muškarcem albanske nacionalnosti koji živi u blizini njihove kuće. Do sada ih je uglavnom verbalno napadao, a ovog puta i fizički nasrnuo na domaćina porodice, zbog čega su sada sa razlogom zabrinuti za svoju bezbednost. Ovo jasno ukazuje na sve osetljiviju bezbednosnu situaciju na prostoru Kosova i Metohije i na sve učestalije i agresivnije napade na Srbe. Slučaj se dogodio u jeku izborne kampanje, kada Aljbin Kurti i njegov saradnik Nenad Rašić svojim postupcima i retorikom, kako se navodi, podgrevaju atmosferu netrpeljivosti prema srpskom narodu, što, prema istom saopštenju, stimuliše ekstremiste i izgrednike koji potom u Srbima vide legitimne mete - ističu predstavnici Kancelarije za KiM.