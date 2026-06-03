I pored upozorenja koje je dobio od Bezbednosno-informativne agencije - da njegov put u Crnu Goru predstavlja veliku bezbedosnu opasnost, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije odustao od svoje namere.

Kako se navodi, odbija da govori o toj temi, te svaki napor njemu bliski ljudi da ga ubede u suprotno, završio se neslavno. Predsednik Vučić u Tivat putuje na poziv evropskih zvaničnika, a od puta ne odustaje prvenstveno zbog srpskog naroda koji živi na teritoriji Crne Gore.

-Jedino što mogu da kažem, nažalost je, da će Aleksandar Vučić putovati u Crnu Goru - rekla je Brnabićeva i dodala:

-Predsednik putuje sa obezbeđenjem koje je minimalno, neće biti više od sedam ljudi.

Ovo Crnoj Gori ne smemo da zaboravimo

Brnabićeva ističe da se ovakav stav Podgorice ne sme zaboraviti, a ni činjenica da njihove bezbednosne službe ne žele da sarađuju sa našim, a kamoli da se pobrinu da bezbednost visokih zvaničnika, kako to uvek radi Srbija kada je domaćin.

-Prilično neverovatne okolnosti i nešto što mi ne treba da zaboravimo i treba da pamtimo zvanični stav Crne Gore prema Vučiću i Srbiji. Najviše bih volela da on ne putuje. Bilo je insistiranje i sa najviših nivoa EU da upravo on prisustvuje samitu, a on lično ima želju da otputuje. Mislim da će sutra govoriti o važnim stvarima u Crnoj Gori i svemu što se danas desilo. A njima, neka je na čast, i Stefanoviću i Grboviću. Da se time hvale i ponose, to je nešto što ne smemo da zaboravimo.

Blokaderi se raduju dok je predsedniku život u opasnosti

-Neverovatno je da je čitava ta kampanja pokazala ponovo ružno lice i sve te saveznike koje imaju u Srbiji da dehumanizuju predsednika Vučića, radujući se opasnosti i nadajući se da će se nešto loše desiti. Blokaderi iz bivše vlasti i blokaderi sa fakulteta - koji se svemu ovome raduju.

Srbi treba da budu ponosni na Vučića

-Izuzetno mi je teško veče, nadam se da će sve proći dobro. Mislim da naš narod, a i naš narod u Crnoj Gori treba da bude ponosan na predsednika Vučića jer tamo ide zbog njih.